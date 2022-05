La sostenibilità elegante di Daikin. Ecco la terza generazione di Daikin Emura

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Se il virus per eccellenza ha accelerato la consapevolezza collettiva intorno alla qualità dell’aria, anche indoor, la crisi climatica ha inserito da tempo nell’agenda di tutti il concetto di sostenibilità ambientale. Infine, la guerra in corso ha acuito l’urgenza dell’efficientamento energetico in ogni ambito della nostra vita, dai trasporti alla climatizzazione degli ambienti. Secondo l’Osservatorio CasaDoxa, la ricerca di BVA Doxa con interviste e approfondimenti qualitativi, è in aumento anche la conoscenza degli italiani sui nemici del benessere fisico e psicologico: illuminazione e ventilazione inadeguate, rumori, muffe, batteri, acari, emissioni tossiche nei materiali, qualità dell’acqua. Tutti gli indicatori mostrano un’attenzione crescente nei confronti del tema della salubrità declinato anche nelle sue dimensioni relative alla sostenibilità e alla digitalizzazione. L’innovazione tecnologica, in questo senso, è un’alleata nella ricerca di benessere, comfort, igiene, in una parola della salubrità della casa, lo spazio in cui – secondo alcuni studi – si trascorre un tempo variabile dall’85% al 90%.

È in questa direzione che Daikin - multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria - ha sviluppato la sua ricerca per produrre dispositivi in grado di garantire aria pulita e salutare. Come Daikin Emura 3, progettato per ottenere prestazioni eccezionali in ogni stagione anche da un punto di vista energetico. Infatti, la terza generazione di Emura è più efficiente rispetto ad un prodotto analogo in classe A, riducendo i consumi fino al 70% nell’utilizzo in freddo, e fino al 50% in caldo. Daikin Emura trae l’80% della sua potenza dall’aria e solo il 20% dall’elettricità e riduce ulteriormente i consumi grazie a una serie di tecnologie intelligenti e di impostazioni di efficienza energetica.

La app Onecta permette di monitorare i consumi e gestire il climatizzatore sempre, anche lontano da casa. E, grazie ai filtri e alla tecnologia Streamer, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un’aria interna migliore e più pulita. Le sue tecnologie innovative consentono di rendere l’aria che respiriamo la migliore possibile salvaguardando l’ambiente e tutelando le generazioni future. E Daikin intende rendere carbon neutral, entro il 2050, tutte le proprie attività, così come le soluzioni e i prodotti.

Ma un climatizzatore Daikin risponde anche al desiderio di soluzioni ad alto contenuto di innovazione e ricercatezza: Daikin Emura «suscita entusiasmo per il suo design ridotto e la sua eleganza discreta», si legge nelle motivazioni che hanno attribuito alla terza generazione di Daikin Emura il prestigioso Red Dot 2022. Largo solo 90 cm, Daikin Emura è estremamente compatto, un design minimalista che simboleggia le proprietà immateriali dell'aria e riduce l’impatto visivo dell'unità ma con un’apertura sorprendente per la capacità di direzionare i flussi dell’aria sfruttando la tridimensionalità e generando una sensazione di comfort a 360°. Un design sofisticato che torna nel telecomando e che ha fruttato a Daikin Emura 3 anche l’iF Design Award perché «migliora il comfort, soddisfa l'occhio e migliora l'esperienza dell'utente. Il suo design è notevole, ma non invadente […] L'occhio blu Daikin è una firma riconoscibile. Pura eleganza che si integra armoniosamente negli interni europei».

In modalità Silent, questo condizionatore raggiunge una pressione sonora minore di quella del fruscio delle foglie, 19dBA, inoltre, grazie all’Intelligent Thermal Sensor e deflettori speciali per direzionare i flussi senza investire le persone, Daikin Emura 3 assicura una bellissima esperienza sensoriale e un clima perfetto tutto l’anno.