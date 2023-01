La sostenibilità entra in academy: Prysmian coinvolge 29mila lavoratori in 50 paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’inaugurazione avverrà a Muscat, in Oman. Uno dei 50 paesi dove Prysmian è presente e che sarà coinvolto, come tutti gli altri, nello sviluppo di un’academy globale sulla sostenibilità, la Global Sustainability Academy a cui prenderanno parte 29mila lavoratori. La società sempre più impegnata nella diffusione della cultura della sostenibilità tra i suoi lavoratori rafforza così il commitment nell’attuazione delle proprie Climate & Social Ambition, con riferimento ai parametri legati all’engagement dei dipendenti e al loro up-skilling.

La strategia climatica

La Climate Change Ambition è una strategia climatica che adotta target Science Based allineati ai requisiti dell’Accordo di Parigi, con la riduzione a zero delle emissioni di Scopo 1, 2 e 3 o almeno ad un livello residuo coerente con il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Parigi (1,5 °C). Questo significa ridurre le emissioni prodotte del 90% rispetto al 2019 e la conseguente neutralizzazione di qualsiasi emissione residua di gas serra (GHG) rilasciata nell’atmosfera. La Social Ambition del Gruppo si concentra sull’impegno a migliorare la diversity, equality ed inclusion (DE&I), l’inclusione digitale, l’empowerment delle comunità, l’engagement dei dipendenti e l’upskilling. Per ognuna di queste tematiche sono stati individuati diversi target al 2030 per allineare ulteriormente il Gruppo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Le competenze per la transizione energetica

Come spiega Maria Cristina Bifulco, chief sustainability officer and Group IR VP, «come leader di mercato in un settore che è chiave nel processo di transizione energetica, sentiamo il dovere di trasmettere questa cultura sostenibile a tutti i colleghi in maniera ancor più efficace e diretta e per farlo dobbiamo investire nella formazione e nell’aggiornamento delle nostre persone». «Con un’Accademia della Sostenibilità in Oman vogliamo contribuire allo sviluppo di competenze distintive, creando valore attraverso modelli di business positivi basati sulla crescita e la responsabilizzazione del nostro capitale umano, per promuovere un sistema diversificato e inclusivo aperto a nuove prospettive e per promuovere la capacità di innovare formando i leader sostenibili di domani», aggiunge Cinzia Farisè CEO di Prysmian MEAT Region e di Oman Cables Industry.

Il programma di formazione

Il programma formativo della Sustainability Academy coinvolgerà le principali business school internazionali. La struttura del corso, che si articolerà per tutto il 2023, si sviluppa su cinque moduli - Awareness, Knowledge, Impact, Leadership e KPIs - differenziati a seconda del target di riferimento. Il primo modulo, Impact, parte da Muscat e coinvolgerà per tre giorni 30 manager provenienti da ogni parte del mondo sul tema “Come innovare e diffondere la sostenibilità nelle organizzazioni”. Tutti i moduli avranno comunque una formula ibrida, alcuni di essi saranno in presenza, mentre altri saranno disponibili online o tramite podcast permettendo così di raggiungere tutta la popolazione aziendale.