La Sostenibilità della Filiera di fornitura: responsabilità ed opportunità

In tal modo le aziende agiscono non solo nel loro interesse, ma anche in quello degli stakeholder e della società a livello più allargato. Implementando programmi di sostenibilità nella propria filiera di fornitura, promuovono valori ed iniziative concrete in coerenza con i Sustainable Development Goals (SDGs) indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Come sviluppare una Supply Chain sostenibile? Gestire in modo sostenibile la catena di fornitura significa preoccuparsi degli impatti ambientali, etico-sociali ed economico-finanziari e incoraggiare le pratiche di buona governance attraverso l’intero ciclo di vita di beni e servizi al fine di accrescerne il valore sociale, ambientale ed economico a lungo termine sul mercato per tutti gli stakeholder coinvolti.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa sulla corporate social responsibility più rilevante a livello internazionale che incoraggia le oltre 16.000 aziende aderenti a integrare nella propria strategia, cultura e operatività quotidiane i 10 Principi nelle aree dei Diritti Umani, del Lavoro, dell’Ambiente e dell’Anticorruzione. Il Global Compact ha elaborato per le aziende un modello di gestione sostenibile delle catene di fornitura, sulla base di tre principi: Governance, Trasparenza e Coinvolgimento.

Anche la Commissione Europea si è impegnata a promuovere la sostenibilità delle catene di fornitura pubblicando il 23 febbraio 2022 una proposta di direttiva che prevede un obbligo di due diligence in materia di sostenibilità attraverso 6 fasi:

1) Commit: sviluppare una strategia in chiave sostenibile basata sulla comprensione del contesto interno ed esterno e dei driver di business.

2) Asses: mappare le fasi della catena di fornitura (flussi e relazioni) focalizzandosi sulle aree in cui vi sono i rischi maggiori attuali e potenziali di impatti negativi su persone, ambiente e di governance.

3) Define: definire le modalità per coinvolgere attivamente i fornitori.

4) Implement: attuare una gestione sostenibile della catena di fornitura coinvolgendo tutte le funzioni interne e creando sinergie e collaborazioni esterne.

5) Measure: raccogliere e misurare dati e risultati rispetto agli obiettivi assegnati internamente/esternamente verso i fornitori e rispetto agli obiettivi di performance.

6) Communicate: rendere pubblici e condivisi i risultati rispetto agli obiettivi.

* Senior Executive Advisor - NTTData