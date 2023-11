La sostenibilità di L’Oréal passa da clima, risorse e filantropia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Negli ultimi due decenni, il ruolo delle aziende è cambiato radicalmente. Le aspettative degli stakeholder, l’accelerazione delle sfide ambientali e sociali hanno portato molte realtà a impegnarsi in politiche di sviluppo sostenibile»: ne è convinta Alexandra Palt, chief corporate responsibility officer di L’Oréal e ceo della Fondation L’Oréal. Il colosso di cosmetica francese, con un fatturato mondiale di oltre 38 miliardi di euro, è fortemente impegnato in questa direzione da molto tempo.

Qual è il modello di sostenibilità di L’Oréal?

Abbiamo iniziato nel 1979 impegnandoci a lavorare sulla pelle ricostruita come metodo alternativo alla sperimentazione animale. Nel 2009 abbiamo fissato i primi obiettivi ambientali per ridurre l’impatto della nostra attività industriale; nel 2013, anticipando i tempi, abbiamo lanciato il nostro primo programma di sostenibilità completo: «Sharing beauty with all». E tre anni fa abbiamo rinnovato questa visione per essere costantemente all’avanguardia e anticipare le sfide che si presentano con obiettivi al 2030 a cui abbiamo dato il nome di «L’Oréal for the future». Il gruppo ha definito un elenco di obiettivi misurabili per tutte le sue attività, che limiteranno l’impatto su biodiversità, acqua, clima e risorse. Sta destinando più di 100 milioni di euro per la rigenerazione degli ecosistemi e per lo sviluppo dell’economia circolare, 80 milioni per sostenere le donne vulnerabili a cui si aggiungono 15 milioni per le popolazioni che si trovano ad affrontare disastri causati dal cambiamento climatico.

Che risultati avete ottenuto finora con «L’Oréal for the future»? State rispettando gli obiettivi per il 2030?

Entro il 2025 tutti i siti del gruppo diventeranno “carbon neutral” migliorando l’efficienza energetica e utilizzando il 100% di energia rinnovabile. Ed entro il 2030 introdurremo delle innovazioni che permetteranno ai consumatori di ridurre del 25% rispetto al 2016 le emissioni di gas effetto serra e il consumo idrico generati dall’uso dei nostri prodotti; ridurremo del 50% le emissioni relative al trasporto dei prodotti e i nostri fornitori strategici ridurranno del 50% le loro emissioni dirette. Ancora, il 100% dell’acqua utilizzata nei processi industriali sarà riciclato e riutilizzato attraverso un circuito interno; il 100% degli ingredienti a base biologica utilizzati nelle formule e dei materiali per il packaging sarà tracciabile, ottenuto da fonti sostenibili e non sarà in alcun modo collegato alla deforestazione; e il 100% della plastica utilizzata nei packaging sarà ottenuto da fonti riciclate o a base biologica.