La sostenibilità per Parmacotto Group? Si chiama #FeelinGood ed è legata a una concezione di benessere a 360°.

Come Gruppo abbiamo l'ambizione non solo di rendere il mondo un posto migliore, ma di rendere migliori le persone che ci vivono. Questa per noi è vera sostenibilità.



Si chiama #FeelinGood il percorso di sostenibilità di Parmacotto Group. Un cammino che vuole mettere il benessere delle persone al centro, per farle stare bene a tavola, in azienda e nelle comunità in cui vivono.

Il concetto cardine attorno al quale si sviluppa la strategia di sostenibilità di Parmacotto Group riguarda il valore della persona e la tutela del suo benessere: una prospettiva che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano e caratterizza in toto la sua qualità della vita. #FeelinGood rappresenta una filosofia che deve permeare tutti gli aspetti del benessere delle persone.

Obiettivo del Gruppo è raggiungere una dimensione di benessere condiviso attraverso tre grandi aree di intervento che costituiscono i tre pilastri portanti del percorso di sostenibilità: benessere dell'ambiente, benessere delle comunità, benessere a tavola.



Benessere dell'ambiente: per Parmacotto Group significa rispondere alle esigenze della generazione presente, nel rispetto e nella tutela delle generazioni future.



Benessere delle comunità: Parmacotto Group orienta il proprio impegno in iniziative concrete, con un'attenzione particolare al sostegno delle nuove generazioni, favorendo progetti dedicati alla cultura, all'inclusione sociale e all'educazione verso modelli alimentari equilibrati. Promuove i valori di trasparenza, impegno e sostegno per partecipare ai cambiamenti socioculturali in atto.



Benessere a tavola: Parmacotto Group promuove un'alimentazione sana e sicura attraverso prodotti buoni e controllati. Lavora ogni giorno per conciliare qualità e stili di vita più sostenibili, attraverso l'attenta selezione delle materie prime, l'ingredientistica corta e l'ottimizzazione dei processi produttivi.



Tutelare le eccellenze e proteggere le tradizioni, guardando al futuro: questa è la sfida di Parmacotto Group raccontata nella nuova web platform corporate https://www.parmacottogroup.com/ da una pluralità di voci autorevoli che contribuiscono a consolidare l'autenticità dei cantieri di progetto, nonché gli obiettivi e le tematiche di sviluppo.



La sostenibilità per Parmacotto Group è strettamente legata a una concezione di benessere a 360°.Riguarda la qualità della vita delle persone nel rapporto che hanno con la tavola, all'interno delle comunità in cui operano, nell'ambiente in cui vivono. Fuori e dentro l'azienda. Ruota intorno all'impegno, alla responsabilità e al coinvolgimento attivo e concreto di persone, imprese, istituzioni, tanto sui temi della salute e dell'equità, quanto su un utilizzo più equo delle risorse. Perché l'orientamento a una dimensione di sviluppo sostenibile non vuole essere una semplice operazione di marketing o una dichiarazione di intenti, ma una filosofia aziendale che taglia in modo profondo e trasversale tutta la struttura e richiede una trasformazione radicale dei modelli di business.



Parmacotto Group Con i suoi 3 brand – Parmacotto, Boschi Fratelli e Parmacotto LLC negli USA – Parmacotto Group firma e produce un'offerta completa di salumi sicuri ed equilibrati: cotti, stagionati e avicoli caratterizzati da un'attenta selezione delle materie prime. All’interno dei suoi 4 siti produttivi, metodi e ricette tradizionali incontrano processi innovativi e all'avanguardia nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. Oggi, grazie alla sua vocazione all’export, Parmacotto Group è in grado di rispondere anche alle esigenze dei mercati internazionali, mettendo il suo know-how a disposizione delle esigenze dei consumatori in Europa e America. Con un approccio che mette il benessere delle persone al centro, il Gruppo ha intrapreso un percorso concreto verso la sostenibilità chiamato #FeelinGood.