Venezia, la sottile linea russa. Il premio Oscar Gibney racconta il suo Citizen K

«Americani e russi hanno un punto in comune: la fascinazione per gli uomini forti. La gente in Russia sa che Putin non si comporta correttamente, ma se ne disinteressa perché dà stabilità al Paese. In America è un po’ diverso: alcuni apprezzano Trump, per il suo lato truffaldino; piace loro il fatto che non abbia rispetto per la verità e che rappresenti la forza pura».

Mikhail Khodorkovsky (AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV)

L’intervista, su cui si impernia il documentario, è stata girata tra Londra, città in cui Khodorkovsky vive in un esilio dorato, contando su un patrimonio di 500 milioni di dollari messi in salvo nonostante la confisca in Russia dei suoi beni, e la Germania, Paese che ha fatto molto per la sua liberazione. Dopo aver scontato dieci anni in una galera siberiana, il magnate è stato sottoposto a un ulteriore processo in cui gli si contestava il furto del petrolio prodotto dalla sua compagnia, a cui è sfuggito in virtù della “grazia” concessa da Putin, messo alle strette dalla politica internazionale che minacciava di disertare le Olimpiadi di Soči del 2014. “Citizen K” è il ritratto di un uomo impenetrabile, che non tenta di nascondere o edulcorare il suo passato. «Khodorkovsky non guarda indietro e non conosce i codici del politically correct, ma credo che sia stato ragionevolmente onesto nel raccontarsi».

Nel notevolissimo materiale archivistico che Gibney intreccia con le dichiarazioni dell’oligarca, vi è lo spezzone di in un’intervista, realizzata negli anni ’90, quando Khodorkovsky affermava con orgoglio e vigore davanti alla telecamera di essere avido.

«Fu un momento storico folle, difficile e brutale per la Russia, che viveva la transizione dal comunismo al capitalismo selvaggio. Khodorkovsky pensava che essere avido come Gordon Gekko, il protagonista di Wall street, fosse una qualità. Non provava alcun senso di compassione verso i tanti connazionali che finivano in miseria, mentre lui si arricchiva. Solo nel periodo della detenzione ha avuto tempo di riflettere sul suo passato».