La sottosegretaria Montaruli si dimette dopo la condanna definitiva

Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all’Università, dopo la condanna definitiva per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. «Ho deciso di dimettermi dall’incarico di Governo - ha detto l’esponente di FdI - per difendere le istituzioni certa della mia innocenza. Ho la serenità di poter dire che non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche né altro danno alla pubblica amministrazione e ai cittadini», prosegue in una lettera.

Rendicontazioni nel mirino

Montaruli ha poi aggiunto: «Niente peraltro è mai stato nascosto ed infatti il processo che mi ha visto parte si fonda sostanzialmente su rendicontazioni debitamente consegnate quando ancora nessuno era ancora neppure indagato. Anche da un punto di vista istituzionale ho provveduto a partire dal 2012 ad autoescludermi da ogni candidatura per ben cinque anni ed in ogni caso fino alla prima sentenza di assoluzione».

Fdi, scelta Montaruli spontanea, la aspettiamo in Parlamento

Da Fdi è arrivato subito un messaggio di sostegno alla Montaruli. «Non possiamo che rispettare la decisione generosa e spontanea di Augusta Montaruli che, pur non avendo alcun obbligo a riguardo - tantomeno di legge - ha deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico di sottosegretario all’Università - hanno dichiarato in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti e Lucio Malan -. La aspettiamo attiva e determinata, sia nel gruppo parlamentare sia nel partito, perché continui ad essere punto costante e prezioso riferimento e a trasfondere quell’entusiasmo che le deriva da una disinteressata passione».