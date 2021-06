«La sovranità tecnologica non è un concetto astratto o ideologico»

6' di lettura

«La geopolitica è sempre stata determinante. Adesso, però, si sta facendo influenzare in misura crescente dalla sovranità tecnologica. Un tempo la geopolitica determinava la tecnologia. Ora accade il contrario. Basta guardare quale effetto sta avendo sugli equilibri internazionali il predominio cinese nel 5G. Per questa ragione occorre porre una attenzione civile e politica, economica e culturale al concetto di sovranità tecnologica».

Una donna al comando

Domitilla Benigni, classe 1969, è amministratrice delegata di Elettronica, gruppo italiano specializzato in difesa elettronica e in cyber-sicurezza fondato a Roma nel 1951 dalla sua famiglia, che controlla il 35% del capitale (Leonardo ha il 32% e Thales il 33%). Inoltre, è presidente di Cy4Gate, una società attiva nello stesso segmento e quotata al listino Aim di Borsa Italiana. Gli aerei Eurofighter e le fregate Fremm hanno sistemi e concezioni sviluppati da Elettronica. Una delle nuove frontiere è l’utilizzo delle onde elettromagnetiche per isolare, catturare e disarmare i droni che oggi sono il nuovo pericolo nelle zone di guerra e nelle città di pace.

Siamo al ristorante Pianostrada, in via delle Zoccolette a Roma. Tutto, qui, è atipico rispetto allo standard di una città spesso sospesa, nelle classi dirigenti attovagliate, fra la crapula e lo sberleffo, il desiderio crasso di mangiare e l’impulso a capire come fare a esistere nel proscenio della politica e della pubblica amministrazione, del denaro a debito e della pubblica commedia: intorno a noi non c’è nessun politico con assistente scarmigliato o portavoce al telefonino, nessun dirigente di aziende controllate dal Tesoro con cravatte di Marinella, nessuna commercialista con orologi al polso non proprio eleganti, nessun sindacalista pronto al benessere da consiglio di amministrazione o da candidatura in parlamento.

Linguaggio da manifattura internazionale

Anche la conversazione con Benigni ha uno standard e un linguaggio da manifattura internazionale. Parlare con lei non ti lascia alcun retrogusto di non detto o di troppo detto. E ti permette di aprire degli squarci - non teorici, ma empirici - su alcune strutture economiche e tecnologiche, molto visibili e molto nascoste, della realtà. Mentre la cameriera porta caraffe di acqua minerale, dice Benigni: «La sovranità tecnologica non è un concetto astratto o ideologico. Ma è pratica quotidiana dei mercati, delle istituzioni della politica e dei rapporti fra le imprese. Le quali stanno assumendo una centralità progressivamente maggiore, appunto, nella determinazione della sovranità tecnologica e dunque della fisionomia della geopolitica».

Il marito Enrico Peruzzi è un manager di Leonardo. La loro figlia, Elena, ha 19 anni ed è al primo anno di Politics, Philosophy and Economics alla Luiss. Il figlio Andrea ha appena finito la seconda classe del liceo scientifico dai Fratelli delle Scuole Cristiane di Villa Flaminia.