La Spac di Vialli e Zanetton (Tifosy Capital) pronta a fare shopping a Wall Street

Lo shopping è pronto ad iniziare per Iconic Sports Acquisition Corporation, la Spac lanciata a Wall Street dal campione di calcio Gianluca Vialli. Il target, dopo aver raccolto 345 milioni di dollari, è di quelli importanti: la possibile preda potrebbe valere infatti dal miliardo di dollari in su. Potrebbe trattarsi di un nuovo euro-gol, anche se finanziario, per Gianluca Vialli, attuale capo delegazione della nazionale italiana vincitrice degli Europei di calcio, campione che tutti conoscono, dopo...