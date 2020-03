La Spagna piegata dal coronavirus vive l’incubo disoccupazione di massa Il Covid avanza: sono quasi 80mila le persone contagiate e 6.500 i decessi. Le imprese chiudono l’attività: già sospesi 2 mlioni di lavoratori di Luca Veronese

Sono i giorni più bui per la Spagna che cerca di frenare il coronavirus. Il conto quotidiano delle vittime ha superato le 800 unità e il contagio continua ad allargarsi velocemente. Il piano di «emergenza sanitaria ed economica» del governo di Pedro Sanchez avrà bisogno di tempo per dare risultati. Ma il Covid-19 sta travolgendo il sistema sanitario nazionale. E passata la pandemia - quando finalmente gli ospedali si svuoteranno e si tornerà nelle strade - saranno gravissime le conseguenze, sulla società e sull’economia del Paese.

La chiusura forzata delle attività produttive è destinata a ridurre pesantemente la crescita del Pil per almeno tre trimestri, ma - quel che è peggio - potrebbe tagliare fino a due milioni di posti di lavoro. «A meno che il governo e l’Europa non facciano qualcosa per sostenere le imprese e le famiglie», dice Nuno Fernandes, economista della Iese Business School.

Crisi senza precedenti

«Questa è una crisi diversa da tutte quelle che abbiamo conosciuto, anche le stime basate sull’esperienza della Sars ci aiutano poco. Quello che sappiamo di sicuro - avverte Fernandes - è che la recessione globale è inevitabile. E che Paesi come la Spagna, così come la Grecia e il Portogallo, saranno colpiti in modo più grave, perché le loro economie dipendono in larga parte dalle esportazioni e dal turismo». Secondo Fernandes, «se il blocco dell’attività economica causato dalla pandemia dovesse durare solo fino a fine aprile, il Pil spagnolo perderebbe nel 2020 circa 3,9 punti di Pil e il Paese entrerebbe in recessione, ma ogni mese in più di interruzione costerebbe quasi due punti di Pil».

E per la Spagna - senza misure di emergenza - la recessione è destinata a trasformarsi, quasi in modo automatico, in un calo immediato e verticale dell’occupazione. La Spagna rivive l’incubo della grande crisi del mattone e delle cajas (ma anche dell’Eurozona), quando il tracollo del sistema finanziario si trasferì all’economia reale portando, era il 2013, il tasso di disoccupazione fino al 27% e lasciando senza lavoro oltre sei milioni gli spagnoli. È come se il mercato del lavoro spagnolo mettesse assieme la flessibilità (soprattutto in uscita) del modello americano con i vincoli e le disparità che si osservano in Italia (tra contratti protetti e precari). La diffusione del coronavirus ha già costretto le imprese spagnole a sospendere dal lavoro quasi due milioni di dipendenti.

Dove colpisce lo shutdown

I dati del ministero sulle richieste di accesso alla cassa integrazione, incrociati con le segnalazioni che arrivano dalle regioni autonome, segnalano situazioni gravissime nelle aree industriali della Catalogna e nelle zone costiere legate al turismo come Murcia, le Isole Baleari e le Isole Canarie. È stata interrotta la produzione in tutti gli stabilimenti dei grandi gruppi presenti nel Paese. Il colosso del tessile Inditex, dopo aver dovuto chiudere i negozi in tutto il mondo (tranne che in Cina dove stanno, a poco a poco, riaprendo), ha previsto un «licenziamento temporaneo» per 25mila addetti, se lo stato di emergenza si dovesse protrarre oltre la metà di aprile, come è ormai chiaro.