La spazzola pulisce senza contatto di Cristiana Gamba

1' di lettura

L’aerospazzola rotante proposta da Blu Elettro è un dispositivo dalle molteplici applicazioni che, attraverso l’emissione di un getto d’aria azionato selettivamente, esercita in modo mirato un’azione meccanica, pulsante e senza contatto, sulla superficie su cui viene impiegata. Il dispositivo è particolarmente indicato nel settore dello stampaggio gomma per la rimozione delle stampate. L’aria che fuoriesce dai corpi soffianti consente uno scalzo senza contatto della stampata, garantendo un’ottimale qualità del prodotto.

L’innovazione

L’aerospazzola è una soluzione Blu Elettro nata in risposta alla necessità di migliorare la qualità dei prodotti stampati mantenendo le configurazioni esistenti dei macchinari. Il dispositivo, intercambiabile con le spazzole con setole comunemente utilizzate, è di facile installazione e consente una netta riduzione dei costi di manutenzione, un’ottimizzazione dei tempi di produzione e maggiore efficacia nella rimozione delle stampate. Grazie all’assenza di contatto, l’aerospazzola non produce pulviscolo, garantendo una migliore qualità del prodotto stampato.