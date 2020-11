La speranza di Francesco Bruni: rivedere il buio della sala

Credo che ci sia stata un po' di precipitazione nel decidere di chiudere i cinema e i teatri, scelta senz'altro dovuta al panico che si è diffuso per l'aumento dei contagi e che sarebbe poi stata probabilmente comunque necessaria. Penso che i cinema “scontino” un po' le altre scelte, quali ad esempio la chiusura dei ristoranti, con una filosofia del “mal comune mezzo gaudio”. Difficile dire che i ristoranti e altri esercizi commerciali chiudono e i cinema restano aperti: penso che il ministro Franceschini sapesse che non ci sono rischi al cinema, ma abbia acconsentito a questa chiusura per amore di coesione politica.

Come vede il futuro delle sale cinematografiche?

Io sono un “partigiano” della sala, fermamente convinto che la gente avrà molta voglia di tornare in sala e che le proiezioni “in presenza” non saranno solo per cinefili e in rassegne di film d'essai. Anche i dati del 2019 avevano segnalato un forte rialzo delle presenze in sala, a dimostrazione di una tendenza culturale importante.Anzi, credo, magari in controtendenza rispetto alla maggioranza, che le persone siano pienamente consapevoli che la visione in sala è un'altra cosa: una visione non solo emotivamente più coinvolgente e senza elementi di disturbo, ma soprattutto di qualità visiva e sonora non paragonabile a quella casalinga. Credo che la “immersione sensoriale” della sala non sia uguagliabile.

Come valuta i provvedimenti che il governo attuerà per aiutare le sale?

Le misure per un sostegno economico ci saranno, sono già state decise e saranno ad ampio raggio, ma ognuno di noi preferisce vivere del suo e non affidarsi a un assistenzialismo che già inquina il nostro Paese. Importante è capire e avere sensibilità sul fatto che il cinema non sono soltanto le star, i red carpet e i registi, ma soprattutto le maestranze del set, la produzione, gli uffici stampa, il personale di sala (solo per fare qualche esempio) e quindi le azioni per non affossare il cinema devono avere uno spettro di azione molto ampio. Si è parlato di riapertura delle sale tra un mese, ma sinceramente lo vedo poco praticabile.