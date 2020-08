La speranza sul vaccino anti-Covid spinge i listini. Wall Street corre ancora

Europa di slancio grazie all'ottimismo sul vaccino anti-Covid che mette in secondo piano le tensioni Usa-Cina sul commercio. Euro resta sopra 1,118 dollari, oro in calo col ritorno della propensione al rischio

3' di lettura

Tono positivo per le Borse europee, che viaggiano poco sotto i massimi di giornata, anche grazie al rialzo di Wall Street. Così Milano, Francoforte, Parigi, Londra e Madrid salgono poco sotto i 2 punti percentuali, spinte in particolare dal comparto energetico, in scia al recupero del petrolio, dai tecnologici e dal settore chimico.

Gli investitori spostano l'attenzione dalle tensioni tra Washington e Pechino sul commercio e guardano con un cauto ottimismo ai progressi sul fronte di cure e vaccini per il Covid-19: in Italia è stata avviata la sperimentazione sull'uomo di un candidato vaccino «Made in Italy» allo Spallanzani di Roma, mentre negli Stati Uniti il presidente Trump, anche in ottica elettorale, intende bypassare i normali standard e procedure per mettere il vaccino sperimentale su cui lavorano AstraZeneca e l'università di Oxford su una corsia preferenziale, di fatto accelerandone l'approvazione per l'uso negli Stati Uniti. Inoltre, la Fda, l'autorità americana di supervisione del mercato alimentare e farmaceutico, ha autorizzato l'uso di emergenza del plasma delle persone guarite dal Covid-19 per curare i malati.

Guardando avanti, l'attesa è già alta per il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole: il presidente della Federal Reserve il 27 agosto aprirà i lavori del simposio annuale, quest'anno in videoconferenza, e darà indicazioni sulla politica monetaria della Banca centrale americana.

Wall Street in rialzo su cure sperimentali Covid-19

In rialzo Wall Street dopo che la Food and Drug Administration, ha concesso l’autorizzazione ad utilizzare il plasma sanguigno per curare il Covid, nonostante dati incompleti sull’efficacia della cura. Questo trattamento ha infuso ottimismo al mercato, assieme alla notizia che i casi di contagi negli Usa sono diminuiti del 22% rispetto a due settimane fa, mostrando che la pandemia potrebbe essere sotto controllo.

A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna terreno

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari quasi tutto il Ftse Mib è in territorio positivo. Spunto per StMicroelectronics, la migliore del listino con un rialzo superiore ai due punti.Protagonisti già da varie sedute, complice la serie di record inanellata dal Nasdaq a Wall Street grazie anche all'accelerata di Apple, i tecnologici continuano a correre anche nella prima seduta della settimana. A dare ulteriore sostegno, come sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, è anche l'atteggiamento più tollerante che sembrerebbe emergere da parte dell’amministrazione Trump sul fronte della «guerra tecnologica» con Pechino e, in particolare, su WeChat, la app di Tencent. Bene anche Azimut, Eni, sostenuta dal recupero del petrolio,Prysmian e Interpump. In coda, comunque in rialzo, Banco Bpm e Amplifon, mentre l'unica in rosso è Nexi.

Spread in leggero rialzo, in area 150 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005413171) e il Bund tedesco di pari durata, dopo l'avvio in leggero calo a 148 punti, si attesta in modesto rialzo ed è indicato a 150 punti base, contro il precedente closing di 149 punti. Il rendimento del BTp decennale benchmark è indicato allo 0,99% dall'1,01% del riferimento della vigilia.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Euro sopra 1,18 $, il petrolio recupera

Il petrolio, dopo i cali della settimana scorsa, è in rialzo: il Wti scadenza ottobre sale dello 0,7% a 42,62 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza cresce dello 0,7% a 44,66 dollari al barile. Sul mercato valutario, l'euro è in rialzo e passa di mano a 1,1829 dollari (1,1805 in avvio e 1,1769 venerdì) e 125,092 yen (124,938 all'apertura e 124,53 venerdì), quando il biglietto verde vale 105,74 yen. In calo l'oro, sulla scia di una maggiore propensione al rischio da parte degli investitori: l'incia scende dello 0,4% a 1.940,10 dollari.