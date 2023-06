La spesa complessiva dei fondi strutturali 2014-2020 ferma al 41%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo miglioramenti impercettibili: l’ultimo monitoraggio della Ragioneria dello Stato sulle politiche di coesione 2014-2020 segnala che, a fine febbraio, i pagamenti relativi ai fondi strutturali sono arrivati al 61,7% del valore dei programmi (tra parte Ue e cofinanziamento nazionale) contro il 60,6% del 31 dicembre 2022. Molto peggio è stato fatto in assoluto in relazione al Fondo sviluppo e coesione, che contiene risorse nazionali, anche se negli ultimi mesi c’è stata una certa accelerazione. In questo caso la performance è al 23,2% (16,8% il dato di dicembre) ma il miglioramento è da ascrivere quasi esclusivamente agli interventi dei Comuni per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile finanziati dal decreto crescita del 2019.

Sommando i due grandi filoni, quello europeo e quello Fsc, si arriva a una quota di pagamenti sui programmi pari a circa il 41 per cento. Un po’ meglio del 34% che registrava l’ultima Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione, pubblicata dal governo sulla base di dati al 31 ottobre 2022.

I dati della Ragioneria consentono di confrontare la spesa anche per obiettivo tematico dei programmi. Si va dal 93,6% di avanzamento della ricerca e innovazione al 48% degli interventi per la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse naturali.

Tornando al Fondo sviluppo e coesione, ci sono voci di intervento in evidente ritardo come il Fondo “ Cresci al Sud” (2,7%), i vari contratti istituzionali di sviluppo (5%) e gli interventi per le infrastrutture sociali al Mezzogiorno finanziati nella legge di bilancio 2020 (12,3%).