La spesa a casa di FrescoFrigo triplica a Milano e si espande all’estero

La startup FrescoFrigo – nata nel 2018 con l’obiettivo di diffondere l’healthy food attraverso un innovativo modello di retail basato su frigoriferi smart installati in uffici e condomini – punta a triplicare la presenza a Milano, dove attualmente ci sono circa 100 installazioni, e crescere a Roma, Parma, Torino e Bologna, oltre ad approdare in altre città italiane. Piani di espansione sono previsti anche all’estero con il potenziamento dei canali già esistenti (circa 200 punti) nel Regno Unito, negli Usa e in Austria (grazie alla collaborazione con la startup Schrankerl), e aprendone di nuovi in Francia e Svizzera. Ed è allo studio anche uno sbarco in Medio Oriente.

Nel 2020 il processo di sviluppo e di crescita di FrescoFrigo non si è arrestato, anzi la pandemia ha portato a scoprire nuovi modi di fare la spesa e nuovi canali distributivi. Con l'obiettivo di venire incontro alle mutate esigenze dei consumatori, FrescoFrigo ha saputo evolvere il concetto di “frigorifero intelligente” riconvertendolo in “supermercato di condominio”: ciò ha permesso un rifornimento di generi alimentari di prima necessità, senza dover fare le code fuori dai supermercati. Il target economico per il 2021 è arrivare al milione di fatturato.

«Grazie agli 1,8 milioni di euro raccolti con il secondo round di investimenti che si è concluso a gennaio – commenta l’ad Giacomo Pastore – e a cui hanno partecipato attori istituzionali, pubblici e privati, tra cui Cdp venture capital sgr,l’internazionalizzazione di FrescoFrigo sta proseguendo con maggior velocità e determinazione. Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2021, tra cui aumentare le installazioni ad oltre 500 unità in 5 Paesi (Francia, Svizzera, Austria, Regno Unito e Usa); aprire nuovi mercati e potenziare la nostra struttura. La nostra strategia di crescita futura prevede, inoltre, un terzo step di fundraising, questa volta su scala internazionale, al momento è in programma entro la fine del 2021».

Nel primo trimestre del 2021 FrescoFrigo è entrata infatti in 3 nuovi Paesi: Svizzera – dove i primi frigoriferi sono già operativi – Francia, e Austria, paese in cui è stata già avviata la sperimentazione grazie alla collaborazione con la startup Schrankerl. È ripresa anche l’espansione negli Usa a New York, prima città raggiunta da FrescoFrigo già a settembre 2019, e a Londra dove FrescoFrigo è operativo con un ufficio di 3 persone dallo scorso anno e ha già installato oltre 30 frigoriferi.

La startup cura l'intero processo tecnologico, dallo sviluppo hardware a quello software, all'installazione del frigo. Grazie ad un’app dedicata al cliente e alla dashboard per il fornitore, è in grado di gestire, consegnare e rifornire giornalmente la clientela con un’offerta di qualità, funzionale alle necessità del target presente all'interno della location.