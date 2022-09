La spesa per mangiare al ristorante cresce del 35% rispetto al pre Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

La spesa degli italiani per mangiare al ristorante è cresciuta del 35% nei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019, cioè in epoca pre-Covid. Almeno quella di chi usa le carte American Express. La società di servizi finanziari ha infatti messo a confronto i pagamenti nei due periodi, da cui emerge anche che la spesa nel «fine dining», cioè quella nei ristoranti di fascia alta, è aumentata del 47%,, mentre il balzo è stato addirittura dell’85% nei locali «con modalità di consumo veloce, sempre negli ultimi tre anni.

Una buona notizia per il business della ristorazione e per tutti i fornitori dell’agroalimentare e del vino che ruotano attorno a questo settore, anche se il dato ovviamente incorpora l’aumento dei prezzi dei menu e fotografa un periodo in cui l’esplosione dei costi non era ancora conclamata mentre era alta la voglia di tornare a godere di occasioni di socialità e convivialità precluse dalle restrizioni anti-Covid.

Milano e Roma sono in cima al ranking di spesa, seguite da Napoli, Firenze e Palermo. All’estero, Amsterdam guida la classifica delle 5 città dove i titolari di carta American Express spendono di più per mangiare fuori. Seguono Londra e Parigi, Madrid è al quinto posto. L’unica città non europea in classifica è San Francisco che si piazza al quarto posto.

Inaspettatamente lunedì è il giorno più gettonato per cenare fuori, seguito, da domenica e sabato.

