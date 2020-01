La spinta per cambiare i decreti sicurezza

(Reuters)

Probabile una spinta del Pd per cambiare i decreti sicurezza in base ai rilievi del Quirinale, malgrado la tiepidezza del M5s su questo fronte. “ I decreto Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato “possibile” ha detto nei giorni scorsi il segretario dem Nicola Zingaretti.