La spinta della comunicazione per l’Italia dei «set a cielo aperto»

Dalla Sicilia del “Commissario Montalbano” alla Sardegna dell’“Isola di Pietro”, alla Roma de “La Grande Bellezza”, all’Umbria di “Don Matteo” fino ai borghi laziali de “I cavalieri di Castelcorvo” su Disney+ o anche fino alla funzione in chiave Tripadvisor garantita da “4 Hotel”. L’Italia set a cielo aperto ha negli audiovisivi – con film, fiction, programmi televisivi e naturalmente l'advertising – una miniera ancora tanto da esplorare, oltre che un alleato che può essere fondamentale per dare impulso al turismo in Italia, da considerare, ancor di più dopo l’emergenza Covid, un’occasione per rimettere in moto l'economia del nostro Paese.

Un settore che vale il 13,2% del Pil

Un dato su tutti: comunicazione e media contribuiscono per oltre il 70% allo sviluppo della notorietà e dell'attrattività delle nostre mete turistiche. Sono dunque uno strumento essenziale per riattivare nel nostro Paese i flussi di presenze sia dall'Italia che dall'estero, in primis dai principali Paesi europei. A dirlo è l'indagine “Comunicazione, Media e Turismo” - realizzata dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Certa) dell'Università Cattolica insieme a Cattolica per il Turismo e Publitalia '80 (Mediaset) - che prende in esame quello che è uno dei settori chiave per il sistema Italia, in grado di generare il 13,2% del Pil nazionale (secondo i dati pre-pandemia).

L’impegno del Governo

«Mi piace pensare al 2021 come l'anno zero del turismo. Ora è come quando al Gran Premio di Formula 1 c'è un incidente ed entra la Safety Car. Tutti vanno piano e sono sullo stesso livello, poi si riparte e vince chi ha l'accelerazione migliore. Posso dire che il governo ha messo in campo e sta mettendo il campo delle azioni che consentiranno agli operatori del turismo di andare più veloci degli altri», ha spiegato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia partecipando alla presentazione del Rapporto. «L'azione del governo - spiega il ministro - ha tre gambe. La prima è il sostegno agli operatori. Abbiamo sbloccato 500 milioni che erano fermi e non erano stati distribuiti e abbiamo messo in campo dei fondi in più: 1 miliardo e 700 milioni nel precedente decreto Sostegni e ne arriveranno ancora nel prossimo». La seconda sono gli strumenti finanziari e la terza sono «i 2,4 miliardi del Pnrr».

Lo studio di Università Cattolica e Publitalia

Azioni e politiche sono evidentemente fondamentali, tanto più in una fase come questa. Purché però si metta a sistema quell’insieme di risorse che l’Italia ha per quello che è e per quello che rappresenta per quei visitatori europei studiati dalla ricerca presentata da Certa (Università Cattolica) e Publitalia ’80 (concessionaria del gruppo Mediaset) condotta su un panel rappresentativo di circa 300 milioni di europei che nell’ultimo anno pre-Covid hanno sviluppato il 75% delle presenze italiane. La ricerca si è svolta durante il 2020 segnato dalla pandemia e si è conclusa con uno studio quantitativo svolto fra marzo e aprile del 2021.

Tre leve per il rilancio

Dopo un anno di Covid, la ricerca ha dunque individuato tre leve per il rilancio del turismo in Italia. La prima: l’Italia è sempre in cima alla lista dei desideri degli europei come dimostra il fatto che è la destinazione turistica preferita dal 70% di essi. La seconda sta nel fatto che l’Italia è ancora una sconosciuta per gli stessi italiani. Il 50%, spiega lo studio, conosce le regioni italiane solo di nome. La terza leva sta, infine, nella forza di comunicazione e media che contribuiscono per oltre il 70% nello sviluppo e nel mantenimento della notorietà e attrattività delle destinazioni turistiche.