Scuola in presenza: priorità vaccinare personale e studenti. Ecco come

Vaccinare l’intero personale scolastico, docente e non docente, prima di tornare in aula. Compresi mano a mano quelli che siederanno dietro i banchi, gli studenti delle età per le quali sono arrivate le autorizzazioni. È la linea in forma di raccomandazione del Comitato tecnico scientifico, interpellato dal ministero dell’Istruzione sulle varie questioni aperte in vista della riapertura. L’appello ai decisori è perché intraprendano «ogni sforzo per raggiungere un’elevata copertura vaccinale» del personale, «promuovendo campagne informative, ma anche individuando delle misure, anche legislative».

Presenza «assolutamente necessaria»

La presenza fisica, in classe, viene ritenuta dagli esperti «assolutamente necessaria». Si parte da qui. Non solo per la formazione degli studenti, ma anche come momento indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico e di strutturazione della personalità, con gravi danni a lungo termine nell’eventualità contraria. L’obbligo della vaccinazione per il personale rimane al momento l’estrema ratio, secondo il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. «Servono leggi e una volontà condivisa. È un percorso lungo, ma il vaccino è un diritto e un dovere».

Avanzare campagna sopra i 12 anni

Quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni «benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale», si evidenzia del Comitato Tecnico Scientifico in risposta ai quesiti del Ministero dell’Istruzione.

Distanziamento cruciale, in assenza mascherina

Le mascherine in classe si dovranno tenere quando non sia possibile il distanziamento da seduti. «È una delle misure fondamentali. E anche nel parere del Cts è scritto che, nel quadro epidemiologico attuale, rappresenta la misura elettiva che garantisce la maggior sicurezza», ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro. «Laddove per motivi straordinari questo tipo di misura non possa essere mantenuta, sapendo che è un livello più basso di sicurezza si può adottare almeno la mascherina chirurgica, non qualsiasi mascherina. Fermo restando che comunque deve essere garantita la circolazione dell’aria e tutte le altre misure. C’è un livello di flessibilità in condizioni di straordinarietà, sapendo però che il livello primario di sicurezza è dato dal distanziamento».

Esclusi test per la frequenza

Per quanto riguarda i test, il Cts ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né screening antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre - dove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile - può ipotizzarsi la richiesta del green pass per il personale. Nel caso di sintomi di infezione acuta delle vie respiratorie del personale scolastico o degli studenti, si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della Asl competente. Quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti, il Cts raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.