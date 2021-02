Nasce il governo Draghi: Franco al Mef, Giorgetti al Mise, Giovannini alle Infrastrutture, Cingolani alla Transizione ecologica

MINISTRI CON PORTAFOGLIO

Daniele Franco, il dg di Bankitalia con un master in economia all’università di York

Al ministero dell’Economia arriva Daniele Franco, classe 1953, direttore generale di Banca d'Italia dal 1° gennaio 2020. È lui che sostituisce il governatore in caso di assenza o impedimento. Dalla stessa data è anche presidente dell'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Laureato in Scienze politiche all'Università di Padova, ha conseguito un Master in organizzazione aziendale presso il Consorzio universitario di organizzazione aziendale di Padova e un Master in economia presso l'Università di York, in Gran Bretagna. Assunto in Banca d'Italia nel 1979, dal 1994 al 1997 è Consigliere economico presso la Direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea. Dal 2007 al 2011 è Capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013 è direttore centrale dell'Area ricerca economica e relazioni internazionali. Dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2019 è Ragioniere generale dello Stato. Vice direttore generale della Banca d'Italia dal 20 maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Ha tenuto corsi presso le Università di Bergamo e Trieste, l'Università Cattolica di Milano e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha pubblicato libri in materia di spesa pubblica, sistemi di protezione sociale e regole fiscali europee e scritto saggi in materia di politica di bilancio, federalismo fiscale, contabilità generazionale, tassazione delle attività finanziarie e distribuzione dei redditi.

Roberto Speranza, il ministro che ha cancellato il superticket



Confermato al ministero della Salute Roberto Speranza, già ministro della Salute del governo Conte bis, che ha dovuto affrontare in prima persona la pandemia da nuovo coronavirus. L’Rt è diventato il suo pane quotidiano, insieme agli altri parametri per calcolare il grado di incidenza del Covid-19 in Italia, nelle regioni e nelle province autonome. Classe 1979, nato a Potenza, ha iniziato la sua carriera politica nella Sinistra giovanile. Deputato del Pd nella XVII legislatura, è stato capogruppo alla Camera del partito dal marzo 2013 all’aprile 2015. Il 20 febbraio 2017 ha abbandonato il Pd con altri esponenti della minoranza, tra cui l’ex segretario Pier Luigi Bersani, a causa dell’acceso scontro interno per la linea attuata dal partito sotto la segreteria di Matteo Renzi. Ha creato insieme ad altri fuoriusciti da Pd e Sinistra italiana un nuovo partito di sinistra, Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, diventandone segretario. Alle politiche 2018, candidato nelle file di Liberi e Uguali, è stato rieletto deputato nella circoscrizione Toscana. Il 4 settembre 2019 è diventato ministro della Salute nel governo Conte bis, in quota Liberi e Uguali. Fra le sue battaglie, la più nota è quella per l’abolizione del superticket, cancellato da settembre 2020.

Marta Cartabia, la prima donna al vertice della Corte costituzionale

Nuova ministra della Giustizia è Marta Cartabia. È arrivata a Roma tre giorni fa per selezionare il futuro direttore dell’area archeologica di Pompei. Avvistata in aeroporto a Milano, aveva precisato di recarsi a Roma non su invito di Draghi, ma del Mibact, che l’ha nominata al vertice della commissione che deve scegliere il nuovo dirigente dell’area archeologica di Pompei. Sotto la lente della selezione i dieci candidati che concorrono al posto di vertice degli scavi campani. Ma Draghi una telefonata deve avergliela fatta. Costituzionalista, giurista e accademica italiana, nel 2011 è diventata la terza donna a essere nominata giudice costituzionale dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle. Nel 2014 è diventata vicepresidente della Corte. Quattro mesi dopo la presidenza, prima donna a occupare la carica. È stata presidente della Corte Costituzionale dall'11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020 e oggi è presidente emerito. «Si è rotto un vetro di cristallo. È un passo significativo per la storia delle nostre istituzioni», aveva commentato da neo presidente, ricordando che le donne in magistratura sono il 53%, «ma non ai vertici, nelle alte cariche. La mia elezione è un po' l’elezione di tutte loro». Attualmente è docente ordinario di Diritto costituzionale e di giustizia costituzionale all’Università Bocconi di Milano. Il 9 dicembre 2020 le è stato conferito il dottorato honoris causa in Law dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove ha tenuto una lectio magistralis dal titolo «Per l’alto mare aperto. L'università al tempo della grande incertezza».

Enrico Giovannini, il paladino dello sviluppo sostenibile

Alle Infrastrutture e Trasporti arriva Enrico Giovannini. Fare 17 goal, quelli corrispondenti ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Non è fede sportiva, ma il credo di Enrico Giovannini, che da anni è impegnato nel verificare i passi avanti sul fronte dello sviluppo sostenibile, per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ha sempre puntato a un’economia che non crei disuguaglianze, a danno soprattutto delle future generazioni. «Chiudete gli occhi e pensate a come dovrebbe essere il Paese in cui vorreste vivere», si legge nella prefazione del suo libro “L'utopia sostenibile”, stampato per Laterza su “carta amica delle foreste”. Enrico Giovannini, classe 1957, è un economista, statistico e accademico italiano. É stato Chief statistician dell'Ocse dal 2001 all’agosto 2009, presidente dell’Istat dall’agosto 2009 all’aprile 2013. Ministro del Lavoro nel governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014). A lui si deve, dopo alcune tentativi nel 2012 di Elsa Fornero, la semplificazione dell’apprendistato professionalizzante per accelerare la transizione nel mondo del lavoro. É co-fondatore e portavoce dell'Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, una rete che unisce 270 soggetti della società civile italiana. Professore ordinario all'Università “Tor Vergata” di Roma, dove insegna Statistica e analisi e Politiche per lo sviluppo sostenibile, docente di Sviluppo sostenibile presso l’Università Luiss e la Scuola nazionale di amministrazione, è anche presidente della Commissione per la redazione della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva del ministero dell’Economia e membro del Comitato scientifico dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Infaticabile paladino dello sviluppo sostenibile e di una visione green dell’industria e del mondo, nell’ottobre del 2014 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Ha più volte sottolineato la necessità in Italia di un ministero ad hoc per gestire l’attuazione e l’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, come già avviene in altri Paesi europei.