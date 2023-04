La stagione riparte in Costa Smeralda

Ascolta la versione audio dell'articolo

I preparativi sono già in corso per la stagione che inizierà in anticipo. In Costa Smeralda già si guarda ai turisti e al periodo che, complice il tempo sempre buono, inizia prima e termina più avanti. Proprio questi giorni il Consorzio Costa Smeralda ha presentato le anticipazioni della stagione che inizierà a breve. Il taglio del nastro il 6 aprile con l'apertura del Cala di Volpe di Porto Cervo. Non mancano le novità in quella che continua ad essere una delle destinazioni più gettonate dal turismo nazionale e internazionale.

Sessanta candeline per l’Hotel Cala di Volpe

L’esordio che apre la stagione turistica 2023 è più che importante. Sono 60 le candeline che si spegneranno quest’anno giacché per l'albergo simbolo di Porto Cervo ovvero Cala di Volpe è stato inaugurato nel 1963.Già aperto, invece, l'Hotel Cervo che accoglierà i turisti sino a novembre. A metà maggio, invece, è prevista l'apertura di Romazzino e il Pitrizza che poi chiuderanno a metà ottobre. E sempre per il mese prossimo è prevista l'apertura di tutti i ristoranti.

Gli appuntamenti in calendario

Già in fase di definizione il calendario di appuntamenti previsto per la stagione. SI inizia con il Porto Cervo Wine and Food Festival che si svolgerà dall'11 al 14 maggio. Appuntamento che torna dopo te anni e che diventa una vetrina «dei migliori prodotti enogastronomici regionali, nazionali e internazionali». In programma anche la Juventus accademy del nuovo centro sportivo del Cala di Volpe. In programma poi anche un evento di tennis di livello internazionale che, è stato ribadito nel corso della presentazione della stagione, «verrà svelato nel corso del Porto Cervo Wine and Food Festival, così come anche un'altra accademy di golf con nomi di prestigio internazionale». Il 12 agosto, per i 60 anni del Cala di Volpe, inoltre, in occasione della cena di gala la band Imagine Dragons.

Le novità a Poltu Quatu e alla Marinella

A Poltu Quatu, nel caratteristico borgo sul mare con il suo fiordo naturale nascosto tra le tipiche rocce scolpite dal vento, la stagione riparte il 28 aprile. «La stagione 2023 parte sotto i migliori auspici” – annuncia Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality -. L'impegno profuso in questi anni ha permesso a Poltu Quatu di posizionarsi tra le destinazioni d'eccellenza per il turismo internazionale. Continuiamo a ricevere prenotazioni da ogni parte del mondo, oltre al classico periodo di altissima stagione, che ci permettono di arrivare a metà ottobre con buone previsioni già all'attivo». Il 27 maggio inaugura la stagione turistica l’hotel Abi d’Oru che con la sua architettura abbraccia la spiaggia di Marinella e le 130 camere e suite difficilmente riescono ad essere racchiuse in un’unica categoria. Inoltre, grazie allo sviluppo sinuoso delle linee che seguono la macchia mediterranea e si affacciano verso il mare, ogni camera ha metrature e dettagli differenti, creando un soggiorno sartoriale. Pilastro dell’ospitalità, il forte legame con il territorio e proprio per celebrare i caratteri e le personalità sarde. Ogni camera è un piccolo “mondo” che racchiude l’eredità lasciata da personaggi noti che vanno dalla Giudicessa Eleonora d’Arborea al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda continuando con Antonio Gramsci, la designer Edina Altara, la grande artista Maria Lai e Eva Mameli, madre di Italo Calvino e prima donna in Italia a insegnare botanica all’università. «Sarà una stagione strepitosa e ci stiamo preparando per accogliere tutti al meglio, nella nostra meravigliosa casa sarda - dice Diana Zuncheddu, amministratore delegato Abi D’Oru -. I lavori di restyling riprenderanno questo inverno per arrivare alla conclusione per la stagione estiva 2024, con un investimento totale di oltre 20 milioni di Euro».

Rocco Forte arriverà nel 2024

Bisognerà attendere la stagione 2024 per vedere il resort di lusso a Porto Cervo gestito da Rocco Forte Hotels, in virtù di un accordo con Sixth Street. Si tratta della struttura già nota come Hotel le Palme di Liscia di Vacca.