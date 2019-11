La stagione degli sgambetti / L'assemblea dem di Bologna e la kermesse torinese di Italia viva

(ANSA)

A Bologna parte il 15 novembre la tre giorni del Partito democratico di incontri, partecipazione e dibattito. “Tutta un'altra storia. Gli anni 20 del 2000” è il titolo dell'iniziativa che riunisce sindaci, amministratori locali, forze sociali e imprenditoriali, dirigenti per parlare di giustizia sociale e sviluppo, “rivoluzione green, scuola e benessere”. E domenica, sempre nel capoluogo emiliano, si riunirà l'Assemblea nazionale del Partito democratico, con il voto finale sulle modifiche allo Statuto. Un week end di esposizione mediatica per il partito di Zingaretti. Che sarà però un po' appannato dalla concomitanza di un altro evento. Matteo Renzi lancia oggi a Torino: «Shock! Una proposta di Italia viva per rilanciare l'economia», un piano per sbloccare opere e investimenti per 120 miliardi.