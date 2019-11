La stagione degli sgambetti / No di Iv a quota 100

Italia Viva, a differenza del Pd, punta alla cancellazione di quota 100 e ha annunciato la presentazione di un emendamento in tal senso. Per Renzi la misura che investe 20 miliardi in tre anni guardando ai pensionandi, è ingiusta. “Quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi”.