La stagione degli sgambetti / Lo scontro sul cuneo fiscale

(ANSA)

Mentre il Pd con il vicesegretario Andrea Orlando chiede di dare un segnale aumentando subito le risorse per la riduzione cuneo fiscale, Italia viva chiede di far slittare il taglio del cuneo da luglio a ottobre per poter abolire plastic tax, sugar tax e aumento delle tasse sulle auto aziendali.