La stagione degli sgambetti / Zingaretti: da Renzi operazione basso livello sulla manovra

(ANSA)

Non sono andate giù al segretario dem Nicola Zingaretti le ripetute critiche di Matteo Renzi alla manovra, soprattutto sul fronte delle microtasse. “Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza – ha detto - il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una manovra sottoscritta da tutti è un'operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”.