La stampa 3D supera se stessa di Cristiana Gamba

1' di lettura

Caracol è uno one-stop partner che offre servizi di additive manufacturing ad aziende in diversi settori industriali. Ai suoi clienti offre varie soluzioni: design di prodotto e sviluppo concept per ingegnerizzare componenti per la produzione in AM, stampa 3D di prototipi su larga scala con il sistema robotico proprietario, produzione in serie di prodotti finiti fino a 20mila pezzi, supporto nell’internalizzare tecnologie di stampa 3D in azienda, training e workshop su tali tecnologie.

L’innovazione

Caracol lavora con alcune delle migliori stampanti 3D industriali e ha sviluppato un sistema robotico proprietario per potere stampare componenti avanzati di grandi dimensioni. Utilizza tecnopolimeri di ultima generazione rinforzati con diversi tipi di fibre e tecniche di design innovativo parametrico, che permettono a Caracol di superare i limiti della stampa 3D tradizionale per sfruttare appieno il potenziale della manifattura digitale.