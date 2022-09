Ft: «Da vittoria destra rischi, ma non sbandate verso l’estremismo». In Europa esultano i sovranisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorgia Meloni è pronta a diventare la «premier più a destra dai tempi di Mussolini». La Cnn, il colosso dell’informazione Usa, titola così sui primi exit poll in arrivo dall’Italia, segnati dall’ascesa di Fratelli d’Italia e il vantaggio della coalizione di destra formata insieme a Lega e Forza Italia. Una chiave di lettura che emerge dai principali media stranieri, interessati alla crescita di Meloni e allo scenario della prima leader «post fascista» alla guida del Paese. Nel Regno Unito, l’emittente pubblica Bbc parla della «estrema destra verso la vittoria delle elezioni», mentre il The Guardian registra a sua volta l’exploit della far right alle urne.

La linea è simile a quella dello spagnolo El Pais («L’estrema destra conquista la vittoria per la prima volta in Italia, secondo i sondaggi») e degli statunitensi New York Times (i sondaggi premiano Meloni, «leader di estrema destra con radici post fasciste») e Washington Post (una coalizione «di estrema destra» verso la vittoria).

Verso la vittoria della destra. Le Monde: terzo polo ago della bilancia

Con toni diversi, tutte le testate estere riconoscono il successo della coalizione guidata da Meloni.

Il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo del paese e vicino al Partido Popular, registra il successo della «destra dura» al voto. La tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung titola sulla «alleanza di destra di Meloni» verso la vittoria al voto, mentre il settimanale Der Spiegel accredita già il successo della leader di Fratelli d’Italia: «La destra radicale vince le elezioni in Italia», titola, spiegando la coalizione fra «populisti di destra e conservatori» è lanciata verso un successo che le varrebbe oltre la metà dei seggi parlamentari.

Il francese Le Monde fa una scelta diversa, dando risalto a un’analisi sul ruolo del Terzo polo nel dopo voto: «I centristi si giocano le prossime mossa». Il tandem fra Carlo Calenda e Matteo Renzi, spiega il quotidiano francese, potrebbe diventare «centrale» nella formazione di una coalizione dopo il voto del 25 settembre, tramutandosi in un ago della bilancia fra i due poli.