Bollette, la stangata dell’energia: +9,9% l'elettricità e +15,3% il gas

Con l'automatismo le agevolazioni sono garantite oltre 3 milioni di famiglie, due terzi delle quali in passato non presentavano la domanda.

Anche in luglio lo sconto per le piccole imprese

L'Arera ha inoltre attuato la misura prevista dal decreto-legge Sostegni bis che proroga anche pe ril mese di luglio lo sconto per le bollette delle piccole imprese, come i consumatori in bassa tensione non domestici, i negozi, gli artigiani, i bar e ristoranti, i laboratori, gli uffici di professionisti e altri servizi.

La riduzione, di cui beneficiano principalmente circa 3,7 milioni di consumatori professionali, nel primo decreto sostegni era stata già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Le rilevazioni dell’Istat

A riscaldare le preoccupazioni è stato anche l’Istat, le cui stime preliminari vedono l’inflazione ferma in giugno all’1,3%, lo stesso livello di maggio, ma registrano come principale spinta al carovita ancora una volta i prezzi dei prodotti energetici, saliti da +13,8% di maggio a +14,1%, con rialzi sia della componente regolamentata come le bollette (da +16,8% a +16,9%) sia di quella non regolamentata a mercato libero (da +12,6% a +12,8%). I rialzi dei prezzi alla produzione rilevati in maggio (+1% su base mensile e +8% in un anno) sono spinti soprattutto dai prodotti energetici.

Costa anche il no al petrolio

La rivoluzione energetica non è un pranzo di gala. La ripresa dell’attività industriale con il placarsi dell’epidemia si è sommata con le politiche contro gli investimenti nei giacimenti e sulle miniere e con le campagne d’opinione contro le trivelle e i combustibili fossili, come carbone, petrolio e gas.

Risultato: la domanda di energia è ripartita ma l’offerta di energia è calata, le fonti rinnovabili non riescono ancora a soddisfare il bisogno di chilowattora puliti del mondo. E la febbre del mercato si esprime con la temperatura dei prezzi.