La Starlink di Musk tenta di entrare nei progetti italiani sulla banda larga

Elon Musk sta sondando il governo e gli operatori tlc per implementare le attività in Italia di Starlink. Da alcune settimane i rappresentanti italiani dell’unità di business satellitare di SpaceX, la società dell’imprenditore che è a capo anche di X e Tesla, hanno intensificato i contatti con la presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il ministero delle Imprese e del made in Italy allo scopo di verificare la possibilità di partecipare con i servizi di connessione internet via satellite ai grandi progetti per la diffusione della banda ultralarga.

Sono in corso anche contatti con Open Fiber, concessionaria dello Stato per la copertura in ultrabroadband delle aree bianche, cioè quelle considerate a fallimento di mercato, e aggiudicataria insieme a Tim della gara del Pnrr “Italia a 1 Giga” per coprire anche le aree grigie dove c’è più di un operatore attivo. In vista anche un incontro dei manager di Starlink con la stessa Tim.

Il progetto per la copertura delle aree remote

Il tentativo, per quanto appaia molto complicato considerate le regole di concessione e aggiudicazione fissate dal governo, è quello di proporsi per integrare la tradizionale copertura che Open Fiber e Tim devono garantire integralmente con la fibra ottica oppure (nel caso delle aree bianche) che con il fixed wireless access. Musk, tra gli ospiti di punta di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia chiusa dalla premier Giorgia Meloni, a fine novembre ha avuto una conversazione telefonica con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. «Abbiamo affrontato - ha detto poi Urso - una serie di temi, a partire dallo spazio e le nuove tecnologie di frontiera».

Gli incontri

L’offerta di internet via satellite di Starlink, già presente in Italia con opzioni differenziate per casa, azienda e imbarcazioni, fa perno sulla costellazione di satelliti di SpaceX, la più grande al mondo, che sfrutta l’orbita terrestre a bassa quota. L’attività è stata illustrata nei giorni seguenti allo staff della premier Meloni in un incontro a Palazzo Chigi e al Dipartimento per la transizione digitale che è coordinato da Angelo Borrelli e fa capo, come delega politica, al sottosegretario della presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti. Proprio Butti, intervenendo il 5 dicembre al Consiglio Ue delle tlc, ha sollecitato una maggiore attenzione a livello europeo al tema della tecnologie satellitari. L’idea di Butti è che, anche in chiave prospettica, e non necessariamente per soluzioni a breve termine, sia utile che il governo parli con i principali player.Vanno però considerate alcune cautele. Il servizio di Starlink, utilizzato durante il conflitto in Ucraina e recentemente offerto da Musk alle Ong attive a Gaza, ha almeno fino a oggi dei limiti prestazionali che non lo renderebbero impiegabile nell’ambito del progetto Italia a 1 Giga, che comporta garanzie di copertura ad almeno 1 gigabit al secondo.

I nodi tecnici e giuridici

Anche per la copertura delle aree bianche ci sono obiettive difficoltà da considerare. In questo caso, i vincoli prestazionali più basi potrebbero consentire l’utilizzo anche di internet via satellite, in alcune limitate aree più remote, ma resta da fare un approfondimento giuridico relativo alla natura della concessione di Open Fiber, considerato che in questo caso l’infrastruttura resta di proprietà pubblica e andrebbe integrata con un sistema satellitare privato oltre che basato su tecnologia extra Ue.