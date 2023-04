La start up che converte (facilmente) la barca all’elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità sta premendo l'acceleratore nello sviluppo del mercato della nautica elettrica, con le previsioni che stimano il raggiungimento valore di 7,76 miliardi di dollari entro il 2028 (considerando che questo stesso valore per il 2021 si assestava a 3,32 miliardi). Da queste premesse è nata l'idea di creare un facilitatore di penetrazione della tecnologia green, convertendo le barche tradizionali con motore termico in elettriche o ibride.

Elettrica Wave è il nome della system integrator per la nautica elettrica, con focus principale sulla conversione di barche tradizionali in full electric o ibride, ma attiva nello sviluppo di una rete di ricarica portuale con un approccio circolare nautical zero emission.

Con sede ad Ancona, la startup ha concluso la realizzazione dell'EW01, la barca demo 100% elettrica a disposizione di potenziali armatori interessati a toccare con mano i grandi vantaggi di silenziosità, comfort e sostenibilità di una imbarcazione di questo tipo. Si tratta di un gozzo lungo 8,5 metri, con motore Bellmarine da 15 kW provvisto di tendalino fotovoltaico con moduli Sunerg a celle bifacciali con potenza da 1 kWp. A una velocità di 5 nodi, in una giornata di sole, l'imbarcazione ha un'autonomia di oltre 6 ore in modalità full elettric, che può essere estesa a 20h utilizzando l'apposito kit Range Extender in modalità ibrida.

«Siamo partiti dallo scorso settembre al salone nautico di Genova, dove abbiamo ufficializzato il nostro business model per poi presentare il nostro gozzo a ottobre ormeggiato ad Ancona - spiega l'ingegner Mauro Moroni, Ceo e fondatore di Elettrica Wave dopo l'esperienza con la Moroni & Partners, società di ingegneria energetica venduta nel 2019 al Gruppo Kiwa -. Purtroppo il mercato italiano sta andando a rilento per quanto riguarda l'elettrificazione nautica, una crescita che stenta ancora a decollare. Si soffre della mancanza di incentivi governativi, che darebbero una spinta propulsiva notevole, come avviene per l'automotive».

Un mercato che guarda con interesse soprattutto alla navigazione nautica per trasporto di persone, come conferma Moroni: «Sulla conversione in elettrico le potenzialità maggiori sono per le tratte fisse e programmate di trasporto passeggeri: traghetti marittimi a breve percorrenza, trasporto lacustre e fluviale e nelle aree marine protette. Senza dimenticare tutte le attività professionali che guardano con interesse al rispetto dell'ambiente, come pesca e selvicoltura biologica».