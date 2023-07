La start up della compravendita online

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Comprare e vendere bici, soprattutto usate, online.

È il core business della startup Bikeflip, che ha fatto dell’economia circolare a due ruote il proprio ambito di sviluppo. Due anni fa l’italiano Andrea Maranelli, l’austriaco Fabio Wibmer e il tedesco Nikolai Holder, hanno fondato ad Innsbruck l'impresa attiva attraverso il marketplace www.bikeflip.com/it. Oggi la società è insediata nell’hub green di Trentino Sviluppo, Progetto Manifattura, con sede a Rovereto è una piattaforma per la compravendita di biciclette di ogni tipo e prezzo. «Siamo sicuri che il mercato ha bisogno di questo portale specializzato: finora chi voleva vendere una bike da 6-7mila euro doveva rivolgersi al siti generalisti che mettono in vetrina anche frigoriferi o Tv», ragiona Maranelli.

Loading...

Una commistione finalmente superata. I tre soci, diventati imprenditori, sono anche atleti. «Per noi il markeplace è il piano B che ogni sportivo deve avere», prosegue Maranelli, classe 1994, già plurimedagliato in ambito trial e campione italiano in questa disciplina nel 2014. «Ho cominciato a praticarla da piccolo, la bici è la mia passione, ma sono sempre stato consapevole dell’importanza di studiare, così, una volta finite le superiori a Rovereto, mia città d’origine, mi sono trasferito a Innsbruck per frequentare la facoltà di Economia». Lì, l’inizio del lavoro sui social come testimonial di marchi legati al mondo del ciclismo, ma anche l’incontro con il coinquilino Fabio Wibmer e con Nikolai Holder.

Ad un anno dal lancio sul mercato Bikeflip è prossimo a raggiungere le 10mila biciclette disponibili, connettendo aspiranti venditori e compratori di ogni genere - privati, operatori, negozi e brand - e punta così ad aprirsi anche ad altri mercati europei. L’iniziativa è stata premiata dagli investitori e ha raccolto 670mila euro, 200mila da Trentino Invest. «Siamo pronti per aprire una campagna di crowdfunding per raccogliere altri 300mila euro», aggiunge il cofondatore italiano. Serviranno a dare impulso alle attività di Bikeflip, dove accanto ai tre soci lavorano un’amministrativa, un content creator, un videomaker, un addetto alle vendite e un pool di sviluppatori ucraini da remoto.