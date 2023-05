La startup Euleria Health apre un centro di riabilitazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato inaugurato nel pomeriggio di giovedì 18 maggio il nuovo centro sanitario “Euleria Care” negli spazi “Be Factory” di Progetto Manifattura a Rovereto. Ideato dalla società benefit Euleria Health – iscritta nel registro delle startup innovative e già insediata nell’hub per la qualità della vita e la sostenibilità di Trentino Sviluppo – il centro si occuperà di riabilitazione ortopedica a seguito di infortuni sportivi, ma anche del trattamento di patologie quali scoliosi e lombalgia o disturbi di natura neurologica, come Parkinson, ictus e sclerosi multipla.

Al suo interno, oltre ai 25 collaboratori di Euleria, verranno inserite 4 nuove figure professionali, ovvero un medico ortopedico e traumatologo, che ricoprirà anche il ruolo di direttore sanitario, un fisioterapista e due chinesiologhe. Euleria Health è stata fondata nel 2020 a Trento e trasferitasi nell’estate 2021 negli spazi “Be Factory” di Trentino Sviluppo in Progetto Manifattura a Rovereto. Il centro di riabilitazione e recupero funzionale lavorerà su flussi di circa cinque trattamenti-paziente al giorno, tra: valutazioni posturali, recuperi funzionali, monitoraggio di percorsi di teleriabilitazione in essere e sessioni in palestra riabilitativa.