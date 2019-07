La sterlina ha perso oltre il 4% in un mese, ai minimi post-Brexit Sterlina britannica sotto pressione anche questa mattina sui mercati valutari. Nel cambio con il dollaro americano il pound ha toccato un minimo a 1,2121. Numeri che non si vedevano da gennaio 2017 di Andrea Franceschi

Assist Trump a Johnson: ora grande intesa commerciale

2' di lettura

Sterlina britannica sotto pressione anche questa mattina sui mercati valutari. Nel cambio con il dollaro americano il pound ha toccato un minimo a 1,2121. Numeri che non si vedevano da gennaio 2017 quando la sterlina toccò i minimi post referendum sulla Brexit a quota 1,2047 dollari. Il pound continua a soffrire nonostante sia reduce da una seduta, quella di lunedì, ad altissima volatilità nel corso della quale si è svalutato di oltre l’1,2% sul dollaro. Nell’ultima settimana la valuta britannica è arrivata a perdere oltre il 2,5% mentre il saldo dell’ultimo mese è negativo per oltre il 4,2 per cento. Numeri decisamente anomali per il mercato valutario.

LEGGI ANCHE / Brexit, cosa possiamo aspettarci dal governo di Boris Johnson

Ad innescare la pressione ribassista sul pound sono soprattutto i timori legati alla Brexit dopo l’incarico di primo ministro affidato a Boris Johnson che, nel suo primo discorso da premier, ha dichiarato di essere pronto a mettere in atto la Brexit senza se e senza ma entro la scadenza fissata del 31 ottobre 2019. Parole che di fatto lasciano aperta la porta anche all’ipotesi più estrema di una Brexit senza accordo (no deal).

LEGGI ANCHE / Linea dura di Johnson e Hunt, il rischio hard Brexit affossa la sterlina

La prospettiva, che ha offerto ottimi pretesti agli investitori che volevano scommettere contro il pound, è stata di recente ulteriormente rinsaldata dalle dichiarazioni del neo inquilino di Downing Street che lunedì ha fatto sapere di non volersi sedere al tavolo delle trattative con le controparti europee se queste ultime non saranno disposte a cedere su alcuni punti chiave. Una sorta di ultimatum che non lascia ben sperare sull’esito della partita.