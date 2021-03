La stilista giapponese Chie Mihara punta a una moda confortevole e femminile

3' di lettura

L’amore per il disegno viene da lontano, da quando ancora bambina riempiva i propri notebook di immagini e idee. Chie Mihara, nota designer di calzature a livello internazionale ha realizzato un sogno identificato a 12 anni, «è allora che decisi di voler diventare una designer» racconta in esclusiva al Sole24 Ore. Per cui la scelta dell’iter di studi è stata praticamente obbligata per arrivare a lanciare un brand di scarpe femminili, ma confortevoli, che vanno dai classici sandali, da giorno e da sera, alle décolleté e agli stivaletti.

Un gruppo che oggi fattura 14 milioni di euro e vende in 800 punti di distribuzione in tutto il mondo.

Loading...

Dal Brasile a New York e poi in Spagna

Chie Mihara nasce in Brasile da madre e padre giapponesi nel 1968. Appena diciottenne parte per recarsi prima in Giappone e poi a New York, dove studia Accessories Design al Fashion Institute of Technology per soddisfare il suo desiderio di lavorare nella moda.

«La vita mi ha poi portata a trasferirmi in Spagna e a lavorare per un brand del lusso francese - spiega -. Poco dopo il mio arrivo incontrai mio marito, che possedeva un’azienda di calzature, e dopo quattro anni (sposata e con tre bambini) decisi di fondare il mio brand».

Grazie al marito che si è occupato della parte organizzativa, Chie si è potuta concentrare sul prodotto dedicandosi a un prodotto femminile che non escludesse il comfort. L’attenzione a quest’ultimo aspetto arriva direttamente dall’aver lavorato in un negozio di scarpe ortopediche proprio a New York.