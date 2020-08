La storia corre sul filo ricamato

Tale mezzo espressivo, all’apparenza “candido” e senza troppe implicazioni intellettuali, fu in realtà - come già accennato - un potente veicolo di messaggi e di valori , spesso crittati. Su questo particolare aspetto della millenaria vicenda del ricamo si concentra il bel libro di Clare Hunter I fili della vita. Una storia del mondo attraverso la cruna dell’ago. Un saggio che lascia stupiti perché evidenzia come l’“innocente” ricamo abbia in realtà saputo esprimere con intensità grandi gioie e pungenti dolori, abbia trasmesso tradizioni etniche, sottolineato appartenenze familiari e soprattutto sia servito per denunciare fatti epocali e violenze gravissime, e per passare informazioni scottanti oltre i muri delle censure.

L’arazzo di Bayeux

Clare Hunter procede per “casi”, inizia con l’arazzo di Bayeux e finisce con gli scialli sui cui le madri di Plaza de Mayo hanno ricamato i nomi dei figli scomparsi. L’arazzo di Bayeux (che tecnicamente non è un arazzo ma un ricamo) è una lunga fascia di tessuto istoriata che narra le vicende della conquista normanna dell’Inghilterra, culminata con la battaglia di Hastings del 1066. Nella storia c’è un vincente, il normanno Guglielmo, e un perdente, l’inglese Aroldo. L’arazzo narra esclusivamente imprese di uomini (se ne contano 632 contro sole 6 donne presenti), venne commissionato verosimilmente da uomini (per alcuni fu il vescovo Oddone di Bayeux, fratellastro di Guglielmo), ma venne assai probabilmente decorato da mani femminili, e forse da ricamatrici inglesi attive nei conventi tra Winchester e Canterbury. La provenienza inglese e femminile della manodopera - secondo la Hunter - sarebbe confermata da alcuni dettagli dell’arazzo, dove emerge un senso di tenerezza e di autentica pietà per gli inglesi sconfitti: dunque, un messaggio di solidarietà silenziosa (quasi di «tifo» occulto) diluito nel frastuono ufficiale di cavalcate, battaglie e vittorie normanne.

Altro caso emblematico scelto dall’autrice è quello dei ricami realizzati da Maria Stuarda, la sfortunata regina di Scozia. Maria adorava i tessuti ed era una ricamatrice provetta. Gli ambasciatori del suo tempo fecero notare che la sovrana trascorreva «la maggior parte del tempo seduta a lavorare d’ago». E quando lo scontro con la sorellastra Elisabetta I d’Inghilterra le sarà fatale e la porterà a 19 anni di reclusione prima della condanna a morte per decapitazione, Maria userà il ricamo non solo come un necessario sfogo e passatempo ma come una sorta di “ grido” autobiografico. Sappiamo da precise fonti che durante la prigionia realizzò ricami legati alla sua triste condizione di reclusa. Disegnò con ago e filo leoni intrappolati nelle reti, navi con alberi spezzati, uccellini in gabbia. Mentre i conflittuali rapporti con Elisabetta vennero emblematicamente riassunti in una ruota della fortuna cavalcata da due donne o in un’eclissi di sole e di luna. In un momento di grande angoscia, la regina ricamò letteralmente il suo stato d’animo: un topo che fugge disperatamente da un gatto rosso (allusione a Elisabetta, che aveva i capelli rossicci). Ecco, Maria si sentiva in trappola. Se lo avesse scritto in una lettera, la missiva sarebbe stata certamente intercettata e distrutta. Ma ricamò il “concetto” con ago e filo e il suo angoscioso messaggio non fu captato. Per questo è giunto sino a noi.

