La storia d’Italia in mostra all’Archivio dello Stato

Il patrimonio fotografico e in microfilm

Ha un ricchissimo patrimonio fotografico e in microfilm, come quelli relativi alla documentazione della Commissione Alleata di Controllo e del Governo Militare Alleato, quella dell’Internazionale Comunista, in Cdrom, o in Dvd, come la Collezione italiana delle interviste della University of Southern California Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. L’Istituto conserva poi i documenti relativi al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro, quelli sulle stragi, da Piazza Fontana al rapido 90, sulla Gladio e sulla Loggia P2