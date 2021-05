La storia di innovazione costruita da Pininfarina in 16 icone esposte al Mauto

2' di lettura

Arrivano ai supplementari, per colpa del Covid-19, le celebrazioni per i novant’anni della torinese Pininfarina, marchio storico del design auto italiano tanto da diventare quasi sinonimo dello stile e dell’eleganza del tratto italiano nel mondo dei motori. A raccontare la storia di Pinin è una mostra al Mauto, il Museo dell’Auto di Torino, che attraverso 16 vetture ripercorre lo straordinario percorso di innovazione di Pininfarina attraverso tre generazioni. «Il futuro è il cibo di cui ci nutriamo» sottolinea il presidente Paolo Pininfarina.

Un paradigma che oggi, come ricorda l’amministratore delegato Silvio Angori, si allarga al mondo dell’architettura, dei trasporti e della mobilità e al design industriale. Brand italia e realtà internazionale, fucina di design e arte e insieme industria: sono 16 gli esemplari di auto scelti per attraversare l’intera storia del marchio in sei sezioni.

Si comincia dall’Arte, con la Cisitalia 202, a cavallo tra heritage e avanguardia, per passare allo Stile, con la partnership per eccellenza con Ferrari, fino alla sezione Ricerca – con diverse vetture sviluppate tra il 1978 e il 2004, alcune vincitrici del Compasso d’oro – e alla Tecnologia, con le soluzioni applicate al mondo delle corse e un parallelo costruito tra la Sigma Grand Prix del 1969 e la H2 Speed, prima auto da pista a utilizzare le celle di combustibile alimentate da idrogeno, un bolide a zero emissioni con una velocità di oltre 300km/h, eletto Concept Car of the Year 2016.

Il percorso si chiude guardando al Mito, con concept car come la 2uettottanta, lo spider che incarca lo spirito della casa di Cambiano e che guarda al terzo millennio, e poi al Futuro, con la hypercar Battista presentata al Salone dell'Auto di Ginevra 2019 da Automobili Pininfarina, nuovo marchio di auto di lusso sostenibili controllato da Mahindra & Mahindra Ltd. Sarà prodotta in 150 esemplari realizzati individualmente a mano nell’atelier Pininfarina di Cambiano.

Una storia industriale iconica che interpreta le nuove tendenze del mondo dell’auto, concentrato sulla transizione tecnologica verso la mobilità elettrica. L’auto del presente e del futuro è green, connessa e a guida assistita, un passaggio epocale necessario perché l’auto resti al centro di un approccio alla mobilità che diventa multimodale e flessibile.