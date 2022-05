La storia insegna che il declino morale inizia con l’eccessiva prosperità

La società laica, forse in nome della libertà di scelta, non è disposta a condannare o a impedire il dilagare del degrado morale; e anche quando ci prova, non è in grado di farlo per carenza di conoscenza e di saggezza; ciò appare ancora più evidente negli ultimi due secoli. La società contemporanea, non affrontando la causa principale della malattia, gira a vuoto diagnosticandone i sintomi, ma senza ottenere alcun risultato benefico. Oggi le conseguenze di questo fenomeno sono innumerevoli e sotto gli occhi di tutti: volgarità, adulterio, abuso di alcol e droghe, pornografia, abbandono del bene comune, corruzione finanziaria e politica.

In questo bel libro, il mio amico Ettore Gotti Tedeschi, descrive magistralmente come nell’epoca contemporanea il notevole progresso materiale sia andato di pari passo con un deplorevole declino spirituale, che ha reso gli uomini ciechi, causando disumanità dell’uomo verso l’uomo. È evidente come l’umanità sia spinta verso il basso da una forza irresistibile che la trascina rapidamente in un baratro.

Nella società contemporanea il pensiero umano ha subìto un cambiamento così radicale che gli uomini oggi lodano e ammirano cose che fino a poco tempo fa erano considerate ripugnanti da un punto di vista spirituale. Gli uomini di elevata statura intellettuale, i cosiddetti intellettuali moderni, che entrano nell’essenza dei fatti e della verità – l’autore propone come principale esempio Friedrich Nietzsche –, non forniscono però una soluzione o un modello soddisfacente per risolvere il problema, non avendo una soluzione adeguata a costruire il nuovo ordine mondiale che così tanto promuovono.

Il processo di degrado morale, evidentemente, non si è ancora esaurito, anche se si può pensare che esso sia ormai alle battute finali; l’uomo ha bisogno di pace interiore, ha ancora bisogno di trovare risposte alle domande ultime, tutte le altre alternative sono miseramente fallite e prima o poi si tornerà a considerare la fede come la vera unica alternativa, la fede in Dio, nei suoi insegnamenti e comandamenti.

Per arginare e prevenire il degrado morale occorre quindi una società che si rivolga di nuovo a Dio, che consideri le Sacre Scritture e la Tradizione come fonti ispiratrici di una società che non sia radicalmente secolarizzata.