La storia di Mark Constantine, da homeless a fondatore di Lush

Il resto è storia, il successo è immediato, dopo poco tempo apre il primo negozio a Londra e da lì l'espansione continua. Il brand etico, vegetariano, con prodotti packaging no plastic, hand made, cruelty free, in tempi in cui certi valori non erano una priorità, conquista tutti. Ora Lush conta oltre 930 negozi in 51 paesi, con un fatturato, nel 2018, di 928 milioni di sterline.

In Italia è arrivato nel 1998, con l'apertura del primo negozio a Milano. L'Italia rappresenta il decimo paese per ricavi. Nel 2018, sempre a Milano, in via Torino, è stato inaugurato il primo Lush Naked Shop al mondo, dove sono in vendita solo prodotti “naked”, solidi e privi di packging, in un momento storico in cui l'inquinamento causato dalla plastica è un problema crescente. Altri tre sono stati aperti a Berlino, Manchester e Honk Kong. E pensare che tutto era partito da una colorata “bomba da bagno”.



Mark e i profumi

Mark è stato nominato uno dei mille londinesi più influenti nella categoria Ambiente dal giornale “The Evening Standard” e nel 2010, insieme alla moglie, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento O.B.E. (Office of the Order of British Empire) dalla Regina Elisabetta per i servizi prestati all'industria della cosmesi. Ma come nasce il suo legame con i profumi? «Tutti i miei profumi nascono da particolari situazioni della mia vita. “Dirty”, per esempio, deriva da una delle mie passioni, il birdwatching che praticavo insieme a dei giovani naturalisti. Stando con loro mi sono reso conto che non erano molto ordinati, indossavano sempre gli stessi vestiti, coperti di sudore. Così ho pensato a un profumo per loro, qualcosa da spruzzare sotto le loro magliette per avere un odore migliore. Dirty è un profumo fresco, verde e sofisticato di menta e dragoncello, una vera ventata d'aria pura.

Il profumo “Dear John”, invece, è dedicato a mio padre, e alla creazione ha collaborato anche mio figlio Simon. L'espressione inglese “dear John” rappresenta comunemente la lettera, temuta da tutti i soldati in guerra, scritta da una donna al compagno per informarlo di essersi innamorata di un'altra persona. Mio padre mi ha abbandonato in tenera età e non l'avevo mai più incontrato, così un mio amico sapendo che viveva in Sud Africa, l'ha contattato per organizzare l'incontro. Con tutta la mia famiglia abbiamo preso l'aereo portando con noi il profumo per lui. È stato molto emozionante incontrarlo, questa fragranza racchiude sentimenti contrastanti di amore e abbandono e ha richiesto tanto tempo nella creazione. È un profumo rassicurante, paterno, con note di caffè, coriandolo, lime e tabacco, in cui ho cercato di immaginare l'odore che avrebbe avuto mio padre. Purtroppo è morto dopo sei settimane il nostro incontro. Lavorando, però, con le note olfattive, ho imparato che il profumo è in grado di comunicare molto più delle parole e “Dear John” è quello con la voce più forte».