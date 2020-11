La storia di Nativa e le B Corp. Standard per misurare la sostenibilità e restare sul mercato

«Propongo di parlare da una prospettiva diversa: più che di vantaggi, direi che quello che sta emergendo è l'imperativo del fare questa scelta perché un'azienda evoluta non può permettersi di non farlo. E' un imperativo che diventa pre-requisito per continuare a operare sul mercato. La penalty se non si sceglie questa strada è molto vicina all'estromissione dal mercato. Poi ci sono, sicuramente, una serie di vantaggi in termini di gestione della reputazione, di creazione di valore del brand, di attrazione di talenti, di riduzione costi. Sono decine di effetti collaterali positivi che attribuiscono un valore ma a monte c'è il fatto che non adottare questo modello diventa la formula per l'autodistruzione dell'azienda».



Nativa è una delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa, nonché prima B Corp italiana e partner in Italia di B Lab. Avete anche collaborato con il Senato per l'introduzione della legge Società Benefit. Come rispondono l'Italia e le imprese italiane?



«Quello che abbiamo riscontrato è che in Italia c'è una risposta estremamente positiva e un'attivazione del meglio dell'imprenditorialità italiana su questi temi. Le aziende italiane hanno storicamente un forte radicamento sul territorio, spesso sono aziende familiari e pensano con prospettiva più a medio-lungo temine e intergenerazionale e, quindi, l'incorporazione della sostenibilità e tendere verso lo status di B Corp sono stati recepiti in modo veloce e molto positivo. Tanto che oggi abbiamo più di 100 aziende certificate come B Corp, che vuol dire che soddisfano i più alti standard di performance ambientale, sociale e economica e più di 500 aziende che hanno adottato lo status giuridico di società benefit, l'andare a scrivere nell'oggetto sociale dell'azienda che lo scopo è bilanciare la creazione di valore tanto per gli stakeholder che per gli shareholder».



Le chiederei, se ci sono, a livello di aziende, comparti più resistenti o più disponibili?



«In Italia, come nel resto del mondo, l'adozione di questi modelli avanzati di sostenibilità è abbastanza trasversale. Non ci sono settori in cui si concentrano. Nel mondo ci sono più di 150 settori diversi e in Italia almeno 30-40 settori diversi in cui ci sono B Corp: dall'alimentare ai servizi, dalla finanza al fashion, alle assicurazioni. E' estremamente interessante perché ci dimostra che una prospettiva di sostenibilità non è specifica di una certa industry ma può essere adottata a 360 gradi».