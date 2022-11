La storia di Parigi al Musée Carnavalet

Altro museo ristrutturato che merita una visita (è stato riaperto lo scorso anno dopo opere di rinnovamento per 59 milioni di euro) è il Musée Carnavalet. Si trova nel 3° arrondissement ed è il luogo ideale per chi vuole saperne di più sugli eventi e sui personaggi che hanno reso celebre la città di Parigi, ripercorrendo la sua storia millenaria con filmati, documentari, film d'animazione, spazi di ascolto e touch screen. E’ il Museo della Storia di Parigi, dalle origini sino ai nostri giorni e le sue collezioni sono ospitate all’interno di due eleganti residenze nobiliari del XVI e XVII secolo, l’Hôtel Carnavalet (da cui prende il nome) e l’Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau. Si tratta del museo più antico della città di Parigi e ospita una collezione di 625.000 opere. Nei pressi del museo è consigliabile una passeggiata in Place des Vosges e in Rue de Rivoli. Alla sera, proprio in Place des Vosges, si può cenare al ristorante Anne al Pavillon de la Reine, un indirizzo a 5 stelle senza tempo, un’oasi di pace nel cuore del Marais circondata da parco, fontane, prati e alberi. Dietro un’elegante facciata si nasconde un universo originale immaginato dall’interior designer Didier Benderli.

