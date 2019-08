La storia di Riccardo Gualino raccontata da Giorgio Caponetti Domenica 18 agosto appuntamento con un visionario del secolo scorso

Domenica 18 agosto sarà in edicola con Il Sole 24 Ore “Il grande Gualino”: il libro, a firma di Giorgio Caponetti, racconta la vita di Riccardo Gualino, lungimirante affarista ed elegante viveur. La sua ascesa vertiginosa - nel 1928 è inserito nella rosa dei cinque uomini più ricchi d'Europa - e le sue cadute fragorose, le sue idee degne di un visionario fanno di lui un personaggio che ha segnato il secolo scorso come pochi altri hanno saputo fare. E attraverso la sua storia il romanzo di Caponetti ci consegna lo scintillante ritratto di un'epoca irripetibile.

“Il grande Gualino” resterà in edicola per un mese a € 9,90 oltre al prezzo del quotidiano.