La storia di Salvatore Ferragamo diventa un podcast e invade le piattaforme Dall’Irpinia a Hollywood, il fondatore della maison del lusso fiorentina si è raccontato in un’autobiografia che ora diventa un racconto accessibile a tutti narrato da 22 attori, scrittori, giornalisti e disponibile sulle piattaforme digitali Spotify, SoundCloud ed Apple iTunes. di Silvia Pieraccini

Dall’Irpinia a Hollywood, il fondatore della maison del lusso fiorentina si è raccontato in un’autobiografia che ora diventa un racconto accessibile a tutti narrato da 22 attori, scrittori, giornalisti e disponibile sulle piattaforme digitali Spotify, SoundCloud ed Apple iTunes.

1' di lettura

La storia di Salvatore Ferragamo, fondatore della maison del lusso, assomiglia davvero a quella delle favole: nato nel 1898, undicesimo figlio di una famiglia povera dell'Irpina, a 17 anni partì per cercare fortuna in America e, grazie alle abilità di ciabattino che aveva imparato nel paese d'origine (Bonito) e alla creatività spinta, diventò in pochi anni il calzolaio delle dive di Hollywood, da Marylin Monroe a Greta Garbo: un pioniere della ricerca sull'anatomia del piede per fare scarpe belle e sofisticate ma comode.



Il Calzolaio dei Sogni: il racconto di una vita dedicata alle scarpe Photogallery6 foto Visualizza

Ora, proprio come accade alle favole, la storia di Salvatore Ferragamo rivive in podcast. A scriverla è stato lo stesso “calzolaio dei sogni” che, alla fine degli anni Cinquanta, dettò a viva voce le sue gesta, poi raccolte in un libro. La maison ha deciso di rendere accessibile a tutti quel racconto, diviso in 22 capitoli e tradotto in inglese, narrato da 22 attori, scrittori, giornalisti e disponibile sulle piattaforme digitali Spotify, SoundCloud ed Apple iTunes.

Ciascuna voce, da Sinéad Burke a Stanley Tucci, da Penny Martin a Michelle Monaghan, da Dylan Jones a Valeria Golino, Isabella Rossellini, Suzy Menkes, Jessica Alba, ha letto un capitolo della biografia che sta per essere ri-editata da Electa con una nuova veste grafica. Il progetto si completa col lungometraggi Salvatore-The Shoemaker of Dr eams diretto da Luca Guadagnino e presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia.