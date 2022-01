La storia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri

Ascolta la versione audio dell'articolo

In arrivo ogni martedì con Il Sole 24 Ore la collana INSTANT per appassionati, curiosi e studenti: dall’INSTANT STORIA CONTEMPORANEA in edicola il 1° febbraio; all’ INSTANT LATINO in edicola l’8 febbraio e l’INSTANT GRECO ANTICO in edicola il 15 febbraio.

Quello che stiamo vivendo oggi sarà storia domani ed è importante conoscere il passato per non ripetere gli errori. Confucio diceva ai suoi alunni “Studia il passato se vuoi prevedere il futuro.” Lo sa bene Simone Guida, che grazie al suo canale YouTube Nova Lectio, vanta oltre 230.000 iscritti, e racconta, con un tono accurato ma anche accessibile a tutti, la storia dagli inizi fino a oggi, riscuotendo un successo straordinario. Lo stesso format è ora declinato nel volume STORIA CONTEMPORANEA della collana “Instant”, focalizzato sulla storia “dei giorni nostri”, ovvero dalla Conferenza di Yalta a oggi. Oltre ad avvenimenti, cronologie, utili riassunti, approfondimenti tematici, l’autore racconta la storia in modo fresco e comprensibile a tutti, portando sulla carta la formula che ha già decretato un grande successo di pubblico e che si sta traducendo in un seguito sempre più ampio. Il libro Instant STORIA CONTEMPORANEA, primo di tre volumi della collana Instant, è in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a partire da martedì 1° febbraio al prezzo di € 12,90 (ed acquistabile online con shopping24).

La collana prosegue con altri due appuntamenti, in edicola sempre al martedì, che si propongono di far riscoprire le lingue classiche: l’8 febbraio sarà in edicola Instant LATINO di Stella Merlin Defanti e il 15 febbraio Instant GRECO ANTICO di Roberta Meneghel.

L’autore

Simone Guida pistoiese di nascita (1992) ma pratese d’adozione, conseguito il diploma di maturità classica, si laurea con il massimo dei voti in Lingue e Letterature nordiche (islandese e svedese) dopo una lunga esperienza di studi alla University of Iceland di Reykjavík. Appassionato di storia antica e contemporanea fin dai tempi del liceo, gestisce un canale di divulgazione culturale su YouTube, Nova Lectio, dove pubblica documentari e reportage per un pubblico molto vasto. Il suo canale ha oltre 500.000 follower. Sempre in veste di divulgatore e imprenditore digitale, gestisce il podcast “Storie di Geopolitica”.