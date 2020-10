La storia di Sorin: «Sì, sono un caporale. E sono il primo che dovete mettere in regola».

Quanto guadagno io? Il giusto. Ho le spese del trasporto e della persona che porta il furgone. Ho tre furgoni e quindi tre persone come autisti. A volte possiamo decidere che per una volta il compenso è più basso, e un'altra è più alto. Sta qui la correttezza: pagare gli operai in base a come ti paga l'imprenditore. E' un rapporto di fiducia. Se il caporale nasconde quello che riceve dal datore e paga male gli operai la squadra si potrà reggere solo con il ricatto, la truffa e l'inganno. Importante però è lavorare. Ma dipende come ti rapporti con gli operai. Se li derubi, li truffi o li fai restare senza salario non ti cercano più. Il mio è un lavoro di mediatore, di mediatore culturale anche. Porto persone a lavorare ogni mattina, e parlo con il datore di lavoro e gli dico come comunicare con loro.

Ma sai cosa dovrebbero fare le istituzioni? Mettere in regola quelli che come me fanno un servizio di trasporto ai braccianti che devono andare al lavoro, darci una licenza e regolarizzare tutto. In trasparenza, e in caso di truffa c'è l'arresto