La storia di un mito che resiste dopo tanto tempo

La 500 è un'auto che nel lontano 1957 risponde perfettamente all'esigenza di molti di avere un mezzo di trasporto economico e pratico. La Nuova 500 del 1957, grazie al suo nome, raccoglie l'eredità e al contempo la volontà di evoluzione e crescita della già rivoluzionaria 500 Topolino. Nel 1958, con l'aggiunta di due bande rosse e la sua potenza maggiorata diventa 500 Sport: nella 12 ore di Hockenheim conquista subito i primi quattro posti di classe. Col motore posizionato in orizzontale e il passo allungato ecco nascere nel 1960, la 500 Giardineira: vettura una familiare con tanto spazio in più, inseparabile compagna di lavoro ed ennesima dimostrazione della versatilità della piccola 500. Nel 1965 arriva inoltre una significativa evoluzione destinata alla nuova Fiat 500 F: infatti l'apertura delle porte non avviene più controvento e anche il parabrezza risulta leggermente più alto di prima.