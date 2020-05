La storia visual del coronavirus: l’ultimo progetto di Lab24

Tutto inizia a Wuhan, poi l’talia diventa il nuovo epicentro del virus che, come uno sciame, si sposta da una regione del mondo a un'altra, bloccando il movimento di persone e l'economia come mai successo, dalla seconda guerra mondiale in poi. Piazza Affari l’11 marzo perde il 16,92%, la peggior seduta della sua storia. Due giorni dopo Wall Street fa -12%, peggior calo giornaliero dal 1987. Il Patto di Stabilità, oggetto di dibattito da anni, viene sospeso, mentre le banche centrali, da poco uscite da anni di politiche espansive per fronteggiare la crisi finanziaria prima e dei debiti sovrani poi, si trovano ad ffrontare una nuova, vertigionosa recessione con misure straordinarie.

Mentre la scienza si confronta con un virus arrivato da pochi mesi nell'uomo con uno sforzo mai visto: decine di progetti che puntano a trovare un vaccino, sperimentazioni su vecchi e nuovi farmaci, indagini per capire come si trasmette, se garantisce l’immunità, se si indebolisce o meno con il caldo estivo. Indagini per capire quando è davvero arrivato nell’uomo.

Su Lab24 il primo lavoro dedicato al coronavirus è stata la pagina con i dati, la mappa e i grafici della diffusione dell’epidemia in Italia. È online da tre mesi, appena dopo il primo caso a Codogno il 21 febbraio. Inizialmente era solo una mappa, per localizzare le prime zone rosse. Poi il lockdown è arrivato in tutta la Lombardia e poco dopo in tutta Italia: così la pagina è cresciuta, con nuovi grafici, focus regionali e provinciali, confronti internazionali.

Ha superato i 50 milioni di pagine viste, con un picco di accessi ogni giorno intorno alle 18, quando la protezione civile diffonde i nuovi dati giornalieri. È la pagina più vista della storia del Sole24ore.com.

Sono arrivate centinaia di mail e migliaia di messaggi sui social. I lettori hanno proposto nuove visualizzazioni, in alcuni casi accolte, che hanno fatto della pagina del coronavirus in Italia un progetto condiviso.