Storia di Walter Villadei, l’astronauta che sarebbe la causa dell’addio della Cristoforetti

L'astronauta europeo impossibile

In campo ci sarebbe oltretutto, incomprensibilmente, un candidato risultato addirittura non idoneo, tempo fa, nelle selezioni per diventare astronauta europeo. Una storia che di fatto va avanti da anni, sa solo Iddio perché. Se uno viene dichiarato non idoneo infatti se ne fa una ragione e fa altro, è capitato a tanti e tante che avevano il desiderio di andare fuori dal nostro pianeta per un po', ma non per questa persona che, grazie al supporto di chissà chi, vuole rimanere in gioco. Ecco allora la scappatoia, tutta in salsa italiana, in senso ovviamente deteriore: lo si rivende come cosmonauta, ossia un navigatore dello spazio ma di area russa.



Il tenente colonnello Walter Villadei, non essendo riuscito a superare le prime selezioni come astronauta europeo, non potrà mai arrivare alla ISS, la stazione spaziale internazionale, con questa etichetta, figurarsi quindi con NASA, e visto che lo si vuole far volare a tutti i costi, anche a scapito di reputazione internazionale ed esborso economico, si va in Russia dove, dietro lauto compenso, pare 2 milioni alla volta ma è difficile sapere la cifra esatta, si allena il Villadei stesso, come cosmonauta, così si chiamano da quelle parti.

Il volo della Virgtin Galactic

Lui stesso è previsto anche nell'equipaggio del molto futuribile, o molto prossimo a seconda dei pareri, volo della Virgin Galactic, che però nello spazio vero e proprio non va, dato che con lo SpaceShip 2 e relativa navetta si prevede di arrivare al massimo ai limiti convenzionali dell'atmosfera, sugli 80 chilometri.



Per portarlo sulla Iss, a questo punto come un turista in divisa, pare che i russi abbiano chiesto al nostro governo altri 60 milioni, cifra abbastanza standard ma piuttosto alta comunque per un ritorno prossimo a zero se non negativo, con il pericolo che europei e americani non gli facciano toccare una vite, una volta arrivato a bordo. Insomma per il nostro aspirante astro-cosmo-nauta sembra valere il famoso detto di Alfieri «volli sempre volli, fortissimamente volli». Ma non «volai», almeno per il momento.



Astronauti europei

C' è da chiedersi perché da anni continuiamo a spendere soldi pubblici per questa impresa apparentemente nonsense. Vogliamo avere un astronauta solo italiano alla faccia dell'Unione Europea? Ci siamo dimenticati che non possiamo avere astronauti “nazionali” ma solo europei, per accordi sottoscritti con gli altri Paesi Esa? E per farne cosa, visto che gli altri non sono d'accordo, giustamente, dato che non ha superato neppure i primi gradini della selezione normale?