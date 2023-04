«La strada è giusta, ma serve più coraggio per soluzioni innovative»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La strada è giusta. Forse, soprattutto in un momento come questo, servirebbe maggiore coraggio, soprattutto sul fronte della governance. La scelta del Ddl, comunque, è corretta, e può offrire lungo l'iter di approvazione, l'opportunità di ampliare il raggio d'azione riformatorio» Andrea Zoppini, avvocato, ha seguito da vicino le più recenti operazioni societarie italiane ed ha lavorato negli ultimi venti anni alle principali riforme del mercato finanziario italiano. Per il giurista qualche dettaglio...