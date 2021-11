La strada per l’Europa passa anche dalle aule dei tribunali

L'analisi contenuta nel libro prende le mosse proprio da tale ultima ispirazione di fondo con l'approfondimento sulle fonti della materia affrontata e del sistema di protezione giurisdizionale dei diritti fondamentali dell'uomo, sia davanti alla Corte europea di Strasburgo che dinanzi alla Corte del Lussemburgo.

Il diritto a un equo processo

Ampio risalto è così dato al diritto all'equo processo, in tutte le sue componenti: in particolare, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice penale, la presunzione di innocenza dell'imputato, il diritto di difesa e il confronto con l'accusatore.

Sono così identificati gli argini imposti dall'Europa alle tentazioni – ricorrenti nel dibattito interno – di compressione delle garanzie processuali della persona accusata di un reato in nome di esigenze efficientistiche, spesso ispirate al populismo giudiziario.

Con una condivisibile scelta di metodo, il volume si sofferma anche su ambiti di confine con il diritto penale sostanziale o con il diritto amministrativo. L'impostazione è coerente con la nozione autonoma di materia penale elaborata dalle Corti europee, che include istituti formalmente estranei al diritto penale interno, ma che incidono anch'essi in profondità sui diritti della persona, quali le misure di prevenzione.

Il senso della pena e la sua esecuzione

Non manca, in un libro che si contraddistingue per la sua completezza, la necessaria attenzione ai profili attinenti alla pena e alla sua esecuzione. Si coglie così come sia ancora lungo in Italia il cammino per la piena realizzazione della finalità rieducativa che la pena stessa deve avere alla luce dell'art. 27 comma 3 della Costituzione, a fronte in particolare di una popolazione carceraria che presenta numeri troppo elevati. La centralità stessa del carcere va superata per dare una svolta in tale direzione, come si ricava ancora troppo timidamente ma con prime aperture importanti sempre dalla “riforma Cartabia”, soprattutto in tema di criteri delega per l'introduzione di una più ampia giustizia riparativa.